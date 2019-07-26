Жорстоке вбивство таксиста у Запорізькій області: знайшли підозрюваних

Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві таксиста в Запорізькій області. Тіло 34-річного Івана Панченка знайшли кілька днів тому в Стульневському кар'єрі у Чернігівському районі. До ноги був прив'язаний камінь, а на шиї зашморг.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення, повідомляє прес-служба поліції.

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22 липня таксист Іван Панченко підібрав у Бердянську трьох пасажирів, які зупиняли проїжджаючих повз таксистів. Чоловік зателефонував дружині та повідомив, що за замовленням пасажирів вирушає з Бердянська у місто Токмак. Це була їх остання розмова, після якої Іван не виходив на зв'язок. Тіло чоловіка була знайдене лише 25 липня у Стульневському кар'єрі – вбивці залишили його машину біля місця злочину.

За попередньою інформацією, одразу після зупинки зловмисники почали бити чоловіка та завдавати удари по голові твердим предметом. Тим часом один із нападників душив постраждалого зашморгом. Після чого злочинці прив'язали камінь до його ноги та викинули тіло Івана у затоплений кар'єр.

За інформацією Запорізького видання Суббота, наймолодший підозрюваний 2001-го року народження, інший – 1994-го року, а старший – 1991-го року народження.

Окрім умисного вбивства зловмисникам інкримінують розбій. Вбивці Івана Панченка відібрали його життя за 2000 гривень та мобільний телефон.



Вбитий таксист Іван Панченко, тіло якого знайшли у кар'єрі у Чернігівському районі