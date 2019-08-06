В ОПУ розповіли деталі польоту Зеленського на фестиваль "Кварталу" в Одесу

Президент України Володимир Зеленський літав на фестиваль "Ліга сміху" в Одесі у липні власним коштом. Так само зробила і перша леді Олена із особами, які її супроводжували.

Гроші з бюджету не витрачалися, про це пише "Українська правда" із посиланням на відповідь Офісу Президента України.

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Так, обидва перельоти були здійснені рейсовими літаками авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в обох напрямках: Київ – Одеса – Київ.

Переліт президента з Києва до Одеси 26 липня був оплачений за власний кошт, так само, як і переліт Олени Зеленської і супроводжуючих ії осіб (напередодні – 24 канал),

– заявили в ОПУ.

Відповідно до розкладу на сайті МАУ, у п’ятницю, коли летів Зеленський, є три рейси сполученням Київ – Одеса з вильотом о таких годинах:

09:40 (приліт о 10:40);

15:30 (приліт о 16:30);

19:35 (приліт о 20:35).

26 липня місцеві ЗМІ повідомляли, що президент прилетів о 16:30. У день прибуття першої леді, 25 липня, розклад рейсів був аналогічний.

Що ще відомо про другі відвідини президентом Одеси?

Одеські ЗМІ повідомляли про посилену охорону в місцях, де перебував Зеленський. Так, на морському вокзалі, де відбувалось гумористичне шоу, глядачів пропускали лише через металошукачі, забирали навіть пластикові пляшки та стаканчики. Глава держави відвідав фестиваль "Ліги сміху".

Як розповідають очевидці, перша леді відпочивала на пляжі "Табу", частина якого закрили заради неї, а дно перевірили водолази.



У цій поїздці його супроводжувала дружина, діти й очільник Офісу Президента Андрій Богдан. Згодом президент Зеленський оприлюднив своє фото з одеського пляжу, на якому він позує разом із Богданом.



Зеленський з Богданом на одеському пляжі/ фото зі сторінки президента