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      В організмі людини знайшли небезпечні мікрочастинки

      2058 Читать новость на русском
      В організмі людини знайшли небезпечні мікрочастинки
      В організмі людини знайшли небезпечні мікрочастинки / countryliving.com

      Дослідники з Австралії виявили фрагменти мікропластику в людському організмі, що становить загрозу життю.

      Про це йдеться в дослідженні групи вчених з Австрійського агентства по навколишньому середовищу і Віденського університету, пише EurekAlert!.

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      Вони провели аналіз зразків екскрементів добровольців з восьми країн: Австрії, Італії, Росії, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Японії та Великобританії.

      Вчені виявили у кожному зразку мікрочастинки дев'яти різних видів пластику. У середньому у кожних 10 грамах аналізів можна було знайти 20 мікрочастинок розміром від 50 до 500 мікрометрів.

      В організмі людини знайшли частинки мікропластику
      В організмі людини знайшли частинки мікропластику

      Окрім цього, добровольці вели щоденник харчування. Аналіз записів показав, що всі учасники їли їжу, яка запакована в пластик або ж пили воду з пластикових пляшок.

      Шість з восьми чоловік також їли морську рибу – в океан, за різними оцінками, потрапляє до 5% всього пластику.

      В океан потрапляє до 5% всього пластику
      В океан потрапляє до 5% всього пластику

      Дослідження на тваринах показали, що попри найбільшу концентрацію мікропластику у кишківнику, ці частинки можуть потрапляти в кров, лімфу та печінку.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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