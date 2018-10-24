В організмі людини знайшли небезпечні мікрочастинки

Дослідники з Австралії виявили фрагменти мікропластику в людському організмі, що становить загрозу життю.

Про це йдеться в дослідженні групи вчених з Австрійського агентства по навколишньому середовищу і Віденського університету, пише EurekAlert!.

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Вони провели аналіз зразків екскрементів добровольців з восьми країн: Австрії, Італії, Росії, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Японії та Великобританії.

Вчені виявили у кожному зразку мікрочастинки дев'яти різних видів пластику. У середньому у кожних 10 грамах аналізів можна було знайти 20 мікрочастинок розміром від 50 до 500 мікрометрів.



В організмі людини знайшли частинки мікропластику

Окрім цього, добровольці вели щоденник харчування. Аналіз записів показав, що всі учасники їли їжу, яка запакована в пластик або ж пили воду з пластикових пляшок.

Шість з восьми чоловік також їли морську рибу – в океан, за різними оцінками, потрапляє до 5% всього пластику.



В океан потрапляє до 5% всього пластику

Дослідження на тваринах показали, що попри найбільшу концентрацію мікропластику у кишківнику, ці частинки можуть потрапляти в кров, лімфу та печінку.

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