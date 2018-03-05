14:23
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Польщі відреагували на антипольський марш у Львові

16547 Читать новость на русском
Смолоскипний марш у Львові
Смолоскипний марш у Львові / zaxid.net

Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький прокоментував марш праворадикалів, що пройшов 4 березня у Львові .

Про це пише видання Onet.pl.

Зокрема, він дорікнув Україні, що Польща збільшила постачання газу, після конфлікту з "Газпромом", однак у Львові організовують антипольський марш.

Читайте також: В Польщі жорстоко побили українця через його національність

Це власне невідповідність між голосом псевдо-глузду і реальністю, коли українська сторона саботує і заперечує пропозиції щодо співпраці з нашого боку. Це можна описати символічно: Росія відрізає газ – відразу ж збільшилися постачання з польської сторони. А натомість маємо демонстрації під прапорами Степана Бандери у Львові під гаслом "Львів не для польських панів",
– заявив Ціхоцький.

Його також обурив той факт, що у день візиту Петра Порошенка до Польщі, Верховна Рада прийняла документ про героїзацію УПА.

"Проблема полягає в тому, що слова української сторони не мають ніякого відображення в реальності. Це проблема довіри до нашого українського партнера, який у квітні 2015 року, у день візиту президента Польщі до Верховної Ради, прийняв так званий пакет законів про героїзацію Української Повстанської Армії", – додав він.

Нагадаємо, 4 березня у Львові пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Учасники ходи викрикували гасла "Місто Львів не для польських панів", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", 2Наша земля – наші герої" тощо.

Теги: Новини України Новини Польщі Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 724
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
550
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1641
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4286
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3047
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук