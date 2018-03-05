В Польщі відреагували на антипольський марш у Львові

Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький прокоментував марш праворадикалів, що пройшов 4 березня у Львові .

Про це пише видання Onet.pl.

Зокрема, він дорікнув Україні, що Польща збільшила постачання газу, після конфлікту з "Газпромом", однак у Львові організовують антипольський марш.

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Це власне невідповідність між голосом псевдо-глузду і реальністю, коли українська сторона саботує і заперечує пропозиції щодо співпраці з нашого боку. Це можна описати символічно: Росія відрізає газ – відразу ж збільшилися постачання з польської сторони. А натомість маємо демонстрації під прапорами Степана Бандери у Львові під гаслом "Львів не для польських панів",

– заявив Ціхоцький.

Його також обурив той факт, що у день візиту Петра Порошенка до Польщі, Верховна Рада прийняла документ про героїзацію УПА.

"Проблема полягає в тому, що слова української сторони не мають ніякого відображення в реальності. Це проблема довіри до нашого українського партнера, який у квітні 2015 року, у день візиту президента Польщі до Верховної Ради, прийняв так званий пакет законів про героїзацію Української Повстанської Армії", – додав він.

Нагадаємо, 4 березня у Львові пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Учасники ходи викрикували гасла "Місто Львів не для польських панів", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", 2Наша земля – наші герої" тощо.