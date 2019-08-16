В Туреччині, Італії та на роботі: як провели відпустку українські політики

Більшість народних обранців приховує, де відпочивали цього літа. Проте журналістам 24 каналу все таки вдалося випитати у можновладців, як вони провели відпустку.

Курорти Туреччини ваблять не тільки пересічних українських туристів, але й політиків.

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Саме туди нещодавно відправився Петро Порошенко. Одразу після президентських виборів на Егейське море полетів і його наступник Володимир Зеленський.

А вже за два місяці поєднав приємне з корисним. Під час робочої поїздки в Одесу і спину погрів на пляжі, і скупався в морі. Разом з главою держави в курортне місто приїхала його дружина Олена з дітьми та голова Офісу президента Андрій Богдан.

Як розповідають очевидці, перша леді відпочивала на пляжі "Табу", частина якого закрили заради неї, а дно перевірили водолази. Надвечір Зеленський з сином прийшов на морський вокзал, де проходило гумористичне шоу "Ліги сміху" (проект "Студії Квартал 95").

Зеленський на фестивалі "Ліги сміху": відео

А от кум Петра Порошенка генеральний прокурор Юрій Луценко відправився в Прованс.

Експерти нарікають, що хоч силовик і написав, що відпочивав в атмосфері простоти і краси, зупинився в готелі преміум-класу неподалік Сен-Тропе. Де найдешевший номер від 12 тисячі за ніч.



Найдешевші ціни на готель за номер на двох людей

Вдалося відпочити і Віталію Кличку. На вейкборді міський голова Києва передавав привіт політичним опонентам, які хочуть відправити його у відставку.

А от в уряді частина мінстрів відпочивала. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик не розповів журналістам, де був відпустці, бо поспішав у справах. Зате відомо, де був віце-прем'єр-міністр з соціальної політики – Павло Розенко з коханою насолоджувався Грузією.

А от виновувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вирішила, що відпочивати не на часі.

Я працювала. Це є наші останні тижні в цьому уряді. Мої заступники також залишилися на роботі,

– розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вдалося у розпал насиченого літа відпочити депутатам. Альона Шкрум милувалася Італією.

Оригінальніший відпочинок у Вікторії Сюмар. Запевняє, що допомагала мамі на городі підв'язувати помідори.

А от її колега Артур Герасимов фото з відпочинку не ділиться і деталі не розповідає.

Літо на дворі. Ви правильно сказали, декілька днів. Чи можна це вважати відпочинком, ні. Скористався безвізовим режимом,

– розповів Герасимов.

Скористається безвізовим режимом і заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона розповіла журналістам, що за попередні роки в неї залишилися 145 невикористаних днів відпустки, тому поїде на море, коли буде прохолодніше. Поки ж насолоджувалася сільською романтикою та подорожувала Україною.

Встигли відпочити і депутати-дебютанти. Дехто навесні, до початку парламентської кампанії. Інші ж – вже після виборів. Наприклад, шоумен і депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко з дружиною поїхав в Португалію.