В Uber розробляють систему, яка впізнає п’яного пасажира

Компанія Uber працює над створенням системи зі штучним інтелектом, яка зможе впізнавати п’яних пасажирів ще до приїзду машини.

Про це повідомляє видання The Verge.

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Цю технологію розробляє компанія Trust & Safety. За задумом інженерів, це має бути спеціальний алгоритм, який буде визначати нетверезих клієнтів. Він буде враховувати такі критерії:

як швидко клієнт друкує; скільки у нього при цьому помилок; наскільки влучно він потрапляє на кнопки; як швидко пересуваються; як тримає телефон; як часто ґаджет випадає з рук.

Нейромережа має синхронізується з додатком Uber, а далі передає водію попередження.

При цьому у компанії запевняють, що водії не будуть відмовлятись від цих замовлень. Та ця система і попередження мають зробити поїздку більш комфортною як для пасажира, так і для водія.

Для цього Uber попередньо навчить водіїв як правильно діяти, якщо послугою хоче скористуватися нетверезий клієнт.

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