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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

В Uber розробляють систему, яка впізнає п’яного пасажира

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В Uber розробляють систему, яка впізнає п’яного пасажира
В Uber розробляють систему, яка впізнає п’яного пасажира / cardiagram.com.ua

Компанія Uber працює над створенням системи зі штучним інтелектом, яка зможе впізнавати п’яних пасажирів ще до приїзду машини.

Про це повідомляє видання The Verge.

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Цю технологію розробляє компанія Trust & Safety. За задумом інженерів, це має бути спеціальний алгоритм, який буде визначати нетверезих клієнтів. Він буде враховувати такі критерії:

  1. як швидко клієнт друкує;
  2. скільки у нього при цьому помилок;
  3. наскільки влучно він потрапляє на кнопки;
  4. як швидко пересуваються;
  5. як тримає телефон;
  6. як часто ґаджет випадає з рук.

Нейромережа має синхронізується з додатком Uber, а далі передає водію попередження.

При цьому у компанії запевняють, що водії не будуть відмовлятись від цих замовлень. Та ця система і попередження мають зробити поїздку більш комфортною як для пасажира, так і для водія.

Для цього Uber попередньо навчить водіїв як правильно діяти, якщо послугою хоче скористуватися нетверезий клієнт.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Uber Алкоголь Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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