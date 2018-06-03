В Україні не спадає спалах кору: лише за останній тиждень захворіло 1300 осіб

Спалах кору ніяк не йде на спад. Про це стверджують у МОЗ. Ба більше – захворюваність лише зростає. З початку року маємо вже 9 смертей та 16 тисяч випадків захворювання. Більше тисячі з яких лише за останній тиждень.

Всі захворювання почалися через тривалу відмову батьків вакцинувати дітей, кажуть лікарі. І хоча після спалаху кору, люди активно пішли до медиків, останні побоюються, що наступною буде епідемія дифтерії. На відміну від кору, щеплення у дитинстві від цієї недуги – недостатньо.

Читайте також: Понад тисяча осіб лише за тиждень: у МОЗ озвучили моторошну статистику хворих на кір

У 30 років Марину госпіталізували з кором. Більше місяця у лікарні, зокрема, і в реанімації. Вона пережила запалення мозку, частково втратила пам'ять і мала проблеми з дрібною моторикою. Аби тіло поновило співпрацю з мозком, знадобилось 4 місяці реабілітації.

Ти береш ніж в руки, а руки тебе не слухаються. Тбто все нормально, все функціонує але сигнал мозку трошки гальмує процес. Це все я пройшла на собі, майже як експрес-курс дорослішання, від стану дворічної дитини до дорослої людини,

– розповіла Марина Шиянь, яка перехворіла на кір.

Звідки інфекція, жінка не знає. Ба більше: була впевнена, що небезпечний недуг вже перенесла у дитинстві і має імунітет. Згідно з календарем щеплень, вакцинувати дітей мають двічі: у 12 місяців та у 6 років.

Читайте також: В Україні очікується потужна епідемія кору

"Треба забезпечити колективний імнитет серед дитячого населення на рівні як мінімум 95%. Цим самим, ми унеможливлюємо циркуяцію вірусу у популяції, а популяція – це дитяче населення", – зазначив заступник гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Віктор Ляшко.

Лише у 2018 році, через ускладнення від кору загинуло 9 людей, 6 з них – діти. Всього від старту епідемії, яка триває з осені, захворіло більше 20 тисяч українців. Інфекціоністи кажуть: такі показники – через відмову від вакцинацій. Тож МОЗ розпорядилось щепити всіх дітей і підлітків, які не зробили цього раніше.

Аби не захворіти на кір, зазвичай достатньо лише двох щеплень у дитинстві. Але від дифтерії та правця їх необхідно робити кожні 10 років. Зараз від дифтерії в Україні захищено менше половини дорослих і дітей. Останній спалах у 1990-х роках в Україні забрав 700 життів.