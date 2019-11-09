В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог

10 листопада у Києві представники пропрезидентської політсили "Слуга народу" проведуть другий в історії партії з'їзд.

На думку експертів, після черги гучних скандалів, в епіцентрі яких опинялися представники СН, буксуючій партмашині конче потрібно в пожежному порядку шукати якісне "паливо", що дозволить, як мінімум, запобігти розколу монобільшості в Раді. Чи реально це, ми поцікавилися в політолога Кирила Сазонова.



Політолог Кирило Сазонов / Фото Facebook

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Партія "Слуга народу" збирається на з'їзд. Чи варто очікувати на якісь "сюрпризи", як гадаєте?

На особливі "сюрпризи" очікувати не слід. Напевно, будуть певні зміни в керівництві партії. Когось посунуть, хтось навпаки піде на підвищення. До слова, деякі мажоритарники акурат перед з'їздом написали заяви про вступ до лав партії, оскільки образилися, що їх, як представників парламентської фракції СН, а не партії, не покликали на з'їзд, і вони побоюються втратити свою політичну вагу і вплив.

Як вплинуть останні гучні скандали на партійну погоду в "Слузі народу"?

Скандальні кейси Яременка, Медяника, Геруса, Тищенка безперечно вдарили по рейтингу і "Слуги народу", і президента. Але понад усе ці скандали вдарили по рейтингу Верховної Ради загалом і по фракції СН безпосередньо. Не виключено, що президенту задля порятунку власного рейтингу, доведеться влітку-восени наступного року пожертвувати парламентом і йти на нові вибори, при тому, що отримати монобільшість вже буде дуже і дуже складно, якщо не сказати – нереально.

Досить часто без допомоги "зі сторони" СН не в змозі самотужки приймати важливі для Банкової чи уряду рішення. Чи часто "слугам" надалі доведеться шукати ситуативних союзників?

Зараз в таборі монобільшості спостерігається процес розхитування, але, однак "Слуга народу" є і демонструє ефективність в законотворчому процесі. Якість схвалюваних документів – тема окрема. Але ще раз повторюю: монобільшість є. А якщо відбуваються певні "непорозуміння", фракції завжди охоче підставляє плече депутатська група "За майбутнє", яка певним чином пов'язана з Ігорем Коломойським і хоче мати свій шматочок пирога. В певних моментах СН може розраховувати на ОПЗЖ, "Батьківщину"... Та й "Голос" не проти дружити за все хороше проти всього поганого. Єдина фракція, яка не піде на співробітництво – "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. Ця Рада має шанси бути не просто яскравим фасадом?

Я не бачу в цьому жодного сенсу. Якщо зібрати Раду, абсолютно підконтрольну Офісу президента, це буде просто "м'яка" дубинка для журналістів. З іншого боку, це все виглядає як... як країна суцільних радників. Рада – є Радою, яка буде лише радити і створювати ілюзію бурхливої діяльності. Потрібно розуміти, що жодних владних важелів у цієї Ради не має, і вона буде хіба що створювати видимість демократичності. Інколи, можливо, ця Рада буде висловлювати свою незгоду з тими чи іншими рішеннями влади. Але ця незгода буде спокійною, такою, щоб тебе раптом не прибрали з цієї Ради.

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Про уряд. Наразі в експертному середовищі досить часто можна почути думку про те, що уряду Гончарука "наказано довго жити". Погоджуєтеся?

Це питання точно не буде обговорюватися на з'їзді "Слуги народу", але те, що уряд Гончарука стане першим "хлопчиком для биття" – це очевидно, оскільки те, на що сподівалися виборці Зеленського, не відбувається. Тарифи не знижуються, зарплати та пенсії не ростуть. Кабмін хіба що податки підвищив. Тому, вважаю, чинний КМУ довго не проживе. Скоріше за все, Зеленський їх публічно насварить, і вони добровільно підуть в небуття.

Але не потрібно забувати й про те, що кадрова лава запасних у президента Зеленського, м'яко кажучи, не надто довга. Чи зважиться він, з урахуванням цього, на подібний крок?

Кадрова лава запасних справді досить коротка, але охочих попрацювати в уряді завжди можна знайти без проблем.

У свіжому відео з Tesla Володимир Зеленський називає головним досягненням ВРУ на сьогодні прийняття близько 70-ти законів. Зокрема, президент виділив закон про повернення відповідальності за незаконне збагачення, зняття депутатської недоторканності, судова реформа, перезавантаження Генеральної прокуратури і "багато законів для поліпшення бізнес-клімату". Чи вважаєте ви ці документи досягненням?

Що стосується закону про незаконне збагачення, то всі минулі карні справи, порушені за цим законом, були автоматично закриті і відновлювати їх не можна.

Зняття недоторканності? Ну, це не зовсім правда, оскільки закон прийнято, а підзаконні акти – ні. Власне, тому по факту, як ми бачимо, недоторканність з депутатів наразі доводиться знімати (як ми всі бачили по історії з Дубневичем) як і раніше – окремим голосуванням у певних випадкам. Тобто, тут депутати провели хитру гру: формально недоторканності не має, а по факту закон не працює і вона (недоторканність – Прим. 24) працює.

А бізнес-клімат... Тут, мабуть, буде більш доречно запитати у підприємців, які протестували на Банковій або в робітників, які в Кривому Розі, що вельми символічно, побоюючись скорочення, вийшли на акції протесту. Так що якось з бізнес-кліматом, скажімо так, не зовсім все складається.

Перезавантаження Генеральної прокуратури? Ну, поки що там проходить тестування. Говорити про те, успішне це перезавантаження чи ні, можна буде лише тоді, коли ми побачимо реальні результати.

Володимир Зеленський також натякає на "посадки". Крупну рибу, гадаєте, будуть ловити?

Знаєте, у нас насправді є традиція: переслідувати попередників, але не дуже. Виключення – Луценко та Тимошенко, які сиділи при Януковичі, та Єфремов, який довго сидів у СІЗО після Майдану. А так... Чиновники і політики першого класу, як правило, відносяться один до одного з розумінням. Якщо вже зовсім не можливо не зачіпати людину – їй просто дають безперешкодно виїхати з країни.

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