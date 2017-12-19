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В Україні запустили додаток для визначення легальності ялинок

22:25, 19 грудня 144 Читать новость на русском

На що ви звертаєте увагу, вибираючи ялинку? Яка заввишки, чи гарна? А тепер є можливість швидко перевірити, чи вона легальна. Для цього розробили спеціальний мобільний додаток.

На вулицях столиці України вже розпочали продавати новорічні ялинки. Перевірити походження дерева можна не лише на сайті Держлісагенства, а й за допомогою нового додатку. Все дуже просто: заходимо на сайт і встановлюємо додаток.

На столичних ринках – ажіотаж. Кияни вже активно купують ялинки. Цікавить розмір дерева та ціна, а на те, чи є у продавців документи на ялинки, зазвичай не зважають.

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На стовбурі дерева, яке у одного з продавців, ми побачили етикетку зі штрих-кодом. Якщо наклейка справжня, цей номер можна знайти у єдиній системі електронного обліку деревини. Проте, додаток видав, що "ялинка не зареєстрована у системі електронного обліку деревини".

Таким чином ми виявили можливих нелегалів, але для вірогідності ми спробували перевірити це дерево на самому сайті Державного агентства лісових ресурсів. Ввівши той самий номер ялинки, ми побачили, що ялинка все ж зареєстрована.

Тож додаток, як виявилося, працює з перебоями. Розробники стверджують, що головна причина – поганий інтернет. Для того, щоб додаток працював добре, потрібне якісне підключення.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Києва Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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