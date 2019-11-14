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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      В Україні землю продаватимуть через інтернет: Рада зробила перший крок

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      Продаж землі на електронних аукціонах
      Продаж землі на електронних аукціонах / agropolit.com

      Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №2195, який дозволить продавати землі на електронних аукціонах в інтернеті в режимі реального часу. Таким чином продаватимуть землі як державної, так і комунальної власності.

      Згідно з законопроєктом, результатами електронних торгів укладатимуть угоду купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису з переможцем, який запропонував найвищу ціну за ділянку.

      До теми: в Україні виведуть з держвласності землі за межами населених пунктів і ліквідують Держгеокадастр

      При цьому на відміну від чинного законодавства, земельні торги відбуватимуться відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика.

      Законопроєкт також пропонує автоматизувати низку процесів:

      • ставок учасників торгів,
      • подачі заявок на участь,
      • публікації всіх документів, що стосуються торгів та земельних ділянок.

      Що таке суперфіцій? Право користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чужі речі.

      Що таке емфітевзис? Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Право посвідчується договором між власником ділянки і тим, хто хоче користуватися цією ділянкою.

      Верховна Рада 13 листопада схвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10З, який скасовує заборону на продаж землі. Якщо документ схвалять у другому читанні, то з 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення, причому будь-якої форми власності – державної чи приватної. Купити землю можна буде на публічних прозорих торгах.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Ринок землі Законодавство Аукціон Інтернет
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