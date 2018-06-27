В Україні зупинили діяльність одного із найпопулярніших піратських онлайн-кінотеатрів

Нацполіція припинила діяльність онлайн-майданчика "onlainfilm", який розповсюджував інформацію із порушенням авторських прав. Онлайн кінотеатр працював протягом останніх дев’яти років. Поліцейські встановили учасників злочинної групи, які організували діяльність цього ресурсу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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У поліції зазначають, що онлайн кінотеатр "onlainfilm" входив в 5-ку найвідвідуваніших сайтів на території декількох країн. Щоденно сайт відвідували до півмільйона користувачів мережі Інтернет, а кількість переглядів відео перевищувала 2 мільйони. Загальний об’єм відеофайлів, розміщених на сайті, перевищувала 50 ТБ.

Для анонімізації своїх дій у мережі зловмисники використовували послуги зворотнього проксі-серверу, що надавало можливість ретранслювати запити клієнтів із зовнішньої мережі на один або декілька серверів розташованих у внутрішній мережі,

– повідомляють правоохоронці.

У місті Хмельницький поліцейські провели одночасно п'ять санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено комп'ютерну техніку та гроші.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Після отримання результатів експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи.



Онлайн кінотеатр "onlainfilm" входив в 5-ку найвідвідуваніших сайтів на території декількох країн



Щоденно сайт відвідували до півмільйона користувачів мережі Інтернет, а кількість переглядів відео перевищувала 2 мільйони