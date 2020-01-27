В Україні з’явився новий оператор платіжних послуг – "УАПРОМ"
НБУ зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ "УАПРОМ". Компанія належить власнику компанії Rozetka Владиславу Чечоткіну і його дружині Ірині Чечоткіній.
"Національний банк України узгодив умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури ТОВ "УАПРОМ", повідомили у пресслужбі НБУ.
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Які послуги надаватиме "УАПРОМ"
- Послуги з технологічного супроводу переказу грошей з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг),
- обслуговуватиме операції з електронними грошима,
- супутні послуги інформаційного та технологічного характеру.
"УАПРОМ" став тридцятим зареєстрованим оператором послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати відповідні послуги в України.
За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ "УАПРОМ" є власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін (50%) і його дружина Ірина Чечоткіна (50%). Подружжя контролює компанію через кіпрську Temania Enterprises Ltd. Вона ж володіє ТОВ "Розетка.Уа".