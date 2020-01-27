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      В Україні з’явився новий оператор платіжних послуг – "УАПРОМ"

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      "УАПРОМ"- новий оператор платіжних послуг / news.dtkt.ua

      НБУ зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ "УАПРОМ". Компанія належить власнику компанії Rozetka Владиславу Чечоткіну і його дружині Ірині Чечоткіній.

      "Національний банк України узгодив умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури ТОВ "УАПРОМ", повідомили у пресслужбі НБУ.

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      Які послуги надаватиме "УАПРОМ"

      • Послуги з технологічного супроводу переказу грошей з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг),
      • обслуговуватиме операції з електронними грошима,
      • супутні послуги інформаційного та технологічного характеру.

      "УАПРОМ" став тридцятим зареєстрованим оператором послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати відповідні послуги в України.

      За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ "УАПРОМ" є власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін (50%) і його дружина Ірина Чечоткіна (50%). Подружжя контролює компанію через кіпрську Temania Enterprises Ltd. Вона ж володіє ТОВ "Розетка.Уа".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші НБУ Техно Новини Техно Інтернет
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