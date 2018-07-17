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В "Укроборонпромі" зробили заяву про відео блогерів на танковому складі

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17 липня у Харкові двоє руферів перевірили, як охороняють режимний об'єкт. Вони безперешкодно залізли на склад військової техніки, зняли все, що там зберігають, і ніхто на них звернув уваги.

На заводі вже знають про небажаних гостей, адже зараз закривають так званий прохід на стратегічний об'єкт.

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Руфери відзняли та виклали в Інтернет 6-хвилинне відео, на якому гуляють територією, знімають стару та за їхніми словами нову військову техніку. І хизуються тим, що жодного разу не зустріли охорону.

Ми вже сидимо на паркані цього танкового сховища і поки що в нас ніхто не стріляє. Я стою на танку, і тут гарний вид,
– сказав блогер.

На заводі журналістам відмовили прокоментувати, чи почали вже перевірку за фактом проникнення.

Харківський бронетанковий завод займається ремонтом, модернізацією танків і БМП. Руфери показали в мережі техніку, яка виглядає свіжовідремонтованою.

В Укроборонпромі, до структури якого належить бронетанковий завод, теж мовчать, сказали, що вони не будуть коментувати аспекти, що не належать до його компетенції та пропонує звертатися за додатковими коментарями до Міноборони.

Проте ролик знятий на території одного з підприємств у Харкові, а не у жодній з військових частин Збройних Сил України.

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Хто ж не догледів склади, має встановити поліція. Руфери, які зняли техніку, поки від спілкування зі ЗМІ відмовляються. За проникнення на підприємство молодикам загрожує до 3 років обмеження волі.

Теги: Новини України Новини Харкова Збройні Сили України Міністерство оборони України Зброя
Джерело: 24 Канал
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