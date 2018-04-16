В "Укрзалізниці" суттєво збільшився прибуток

ПАТ "Укрзалізниця" суттєво покращила фінансову діяльність. За 2017 рік вона отримала 100 мільйонів гривень прибутку.

Такі дані назвав в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook. Одна з кращих світових аудиторських компаній Е&Y підтвердила, що українська компанія виходить на прибуткову діяльність.

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"Ми виходимо на новий рівень економічної стабільності. Збиток за 2016 рахувався мільярдами та становив 7,3 мільярда гривень, сьогодні маємо показник прибутковості у 100 мільйонів гривень за рік. У 2017 фінансовий результат товариства покращився на 7,4 мільярда гривень", — зазначив він.



Він також додав, що зріс показник EBITDA, який позначає валовий прибуток до сплати, на 390 мільйонів гривень. Показник сягнув 20,6 мільярда гривень.



За 2017 рік, за даними Кравцова, "Укрзалізниця" суттєво збільшила капітальні інвестиції – до 10,9 мільярдів гривень.

Це більше ніж в половину. Завдяки цьому компанія забезпечила найбільше оновлення рухомого складу та придбання обладнання за останні 4 роки,

— розповів Кравцов.

До слова, наприкінці квітня та початку травня українці відпочиватимуть аж чотири дні підряд – з 28 квітня до 1 травня. На ці дні "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в напрямку Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Хмельницького та Костянтинівки.