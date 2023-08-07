Хорватія, 5-зірковий готель, розваги на воді: Новинського помітили на відпочинку

Колишній народний депутат від "Опоблоку" Вадим Новинський відпочиває у Хорватії. В об'єктив журналістів потрапили його "водні процедури".

Вадим Новинський склав свої повноваження у липні 2022 року, а за кордон поїхав тоді, коли в Україні на нього наклали санкції. Зараз же журналісти помітили його на відпочинку у Хорватії.

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Що побачили ЗМІ

Екснардеп відпочиває у Boutique Hotel Alhambra. Це 5-зірковий готель, де вартість номеру за ніч стартує від 30 тисяч гривень. Імовірно, діти, які поруч із бізнесменом, – його онуки, адже четверо дітей Новинського дорослі.

На фото Новинський кермує сапбордом – це новий вид розваг на воді. Журналісти стверджують, що разом з Новинським був і колишній губернатор Харківщини Михайло Добкін, але світлин, які б підтвердили це, нема.

Вадим Новинський у Хорватії / Tabloid

Хто такий Вадим Новинський

Свого часу він тісно спілкувався з патріархом Кирилом та президентом-утікачем Віктором Януковичем. І хоча зараз Новинський ніби не є представником політичних сил, він усе ж має вплив – передусім економічний.

У 2022 році він увійшов до списку 20 найбагатших українців, посівши там 8 місце. Заснував фінансово-промислову групу "Смарт-Холдинг", володів блокувальним пакетом "Метінвесту". Окрім бізнесу Новинський брав участь у церковних справах, фінансував РПЦ і став протодияконом УПЦ МП.

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