Хорватія, 5-зірковий готель, розваги на воді: Новинського помітили на відпочинку
Джерело:Tabloid
Колишній народний депутат від "Опоблоку" Вадим Новинський відпочиває у Хорватії. В об'єктив журналістів потрапили його "водні процедури".
Вадим Новинський склав свої повноваження у липні 2022 року, а за кордон поїхав тоді, коли в Україні на нього наклали санкції. Зараз же журналісти помітили його на відпочинку у Хорватії.
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Що побачили ЗМІ
Екснардеп відпочиває у Boutique Hotel Alhambra. Це 5-зірковий готель, де вартість номеру за ніч стартує від 30 тисяч гривень. Імовірно, діти, які поруч із бізнесменом, – його онуки, адже четверо дітей Новинського дорослі.
На фото Новинський кермує сапбордом – це новий вид розваг на воді. Журналісти стверджують, що разом з Новинським був і колишній губернатор Харківщини Михайло Добкін, але світлин, які б підтвердили це, нема.
Вадим Новинський у Хорватії / Tabloid
Хто такий Вадим Новинський
Свого часу він тісно спілкувався з патріархом Кирилом та президентом-утікачем Віктором Януковичем. І хоча зараз Новинський ніби не є представником політичних сил, він усе ж має вплив – передусім економічний.
У 2022 році він увійшов до списку 20 найбагатших українців, посівши там 8 місце. Заснував фінансово-промислову групу "Смарт-Холдинг", володів блокувальним пакетом "Метінвесту". Окрім бізнесу Новинський брав участь у церковних справах, фінансував РПЦ і став протодияконом УПЦ МП.
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Останні новини про Вадима Новинського
- У травні СБУ викрила приховані активи на 10 мільярдів. Це елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу та торговельні центри в різних регіонах України. Бізнесмен перереєстрував їх на інших осіб через офшори.
- У квітні ж активи Новинського арештували – 30 газових свердловин та нерухоме майно на загальну суму понад 3,5 мільярда гривень. Також СБУ наклала арешт на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз". Вартість активів, які арештували правоохоронці і які колишній нардеп хотів приховати, – 144 мільйони гривень.