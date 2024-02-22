Справу про держзраду екснардепа Рабіновича передали до суду
Джерело:Державне бюро розслідувань
Колишній нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович постане перед судом за державну зраду. Працівники ДБР вже завершили розслідування та направили обвинувальний акт до суду.
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду Рабіновича. Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради.
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За що судитимуть Рабіновича
У 2019 – 2022 роках Вадим Рабінович був народним депутатом від нині забороненої партії "ОПЗЖ". За інформацією ДБР, екснардеп у цей час у своїх численних виступах та інтерв’ю систематично оприлюднював та розповсюджував маніпулятивну інформацію.
Вона (ця інформація – 24 Канал) несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній і інформаційній безпеці України,
– заявили в Офісі генпрокурора.
Пропагандистська діяльність Рабіновича допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей. Фактично, екснардеп забезпечував державі-агресорці ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
За підозрою у державній зраді суд може позбавити волі на термін до 15 років, або засудити до довічного ув’язнення та конфіскувати повністю майно – якщо вважатиме досить аргументованими факти сторони обвинувачення та досудового розслідування,
– розповіла Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій ДБР в ефірі телемарафону.
За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном.
Як починалася справа Рабіновича
- Державне бюро розслідувань 26 липня повідомило про держзраду екснардепу з забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадиму Рабіновичу. Колишньому народному депутату інкримінували розповсюдження антиукраїнської пропаганди.
- Згодом суд заочно арештував екснардепа Рабіновича, а слідство скерувало запит про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.
- Пізніше стало відомо, що Вадим Рабінович з'явився в базі Міністерства внутрішніх справ, адже його оголосили в розшук. На сайті МВС зазначено, що він зник 26 липня 2023 року.