Невже це кінець: ПВК "Вагнера" передає важку техніку міноборони Росії
Євгеній Пригожин хоч і намагався виправдатись за невдалу спробу походу на Москву, однак наслідки для нього є очевидними. Тобто невтішними. ПВК "Вагнера" найімовірніше розформують, а сам він закінчить у Білорусі. Але й це – якщо пощастить.
ПВК "Вагнера" розпочало процес передання техніки до міністерства оборони Росії. Частина бойовиків таки підпише контракт, чого категорично не допускав Пригожин. Майбутнє ані у вагнерівців, ані в їхнього ватажка далеко не буде світлим. Якщо воно, власне, буде. Про це 24 Каналу повідомив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.
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"Вагнера" роззброюють
Євгеній Пригожин увечері 24 червня оголосив про завершення заколоту та повідомив, що начебто і не збирався захоплювати Москву та скидати владу. Тоді він пояснив, що ПВК "Вагнера" хотіли розформувати, а цього він не хотів, тому зокрема й пішов на такий крок.
Символічно, що Пригожин не просто не зміг захистити "Вагнер" чи задовольнити свої інтереси, а отримав рівно протилежні результати. Частина вагнерівців поїде до Білорусі, частина – підпише контракт з міноборони.
Я думаю, що всі підприємства Пригожина закриються найближчим часом. Навіть пригожинські "тролі" десь зникли з інтернету. Хоча пресслужба Пригожина досі працює і навіть центри мобілізації в ПВК відновили свою роботу,
– зазначив Цві Зільбер.
Крім того, 27 червня з'явилась інформація про те, що ПВК "Вагнера" передає важку військову техніку міноборони Росії. Фактично почався процес їхнього роззброєння.Зверніть увагу! Євгеній Пригожин створив "тролів з Ольгіна" ("фабрика тролів"). Причетність до так званого "Агентства інтернет-досліджень" він визнав 2023 року.
Цві Зільбер про долю Пригожина та його найманців: дивитись відео
Майбутнє Пригожина та "Вагнера" в Білорусі
Олександр Лукашенко дуже вдало використовує ситуацію в Росії на свою користь. Зокрема, повідомляють, що 8 тисяч вагнерівців можуть розмістити в Білорусі. А сам білоруський диктатор заявив, що найманці Пригожина передадуть йому свій бойовий досвід.
"Не думаю, що Путін відпустить 8 тисяч вагнерівців в Білорусь. 8 тисяч бойовиків – і Пригожин легко захопить Мінськ, ставши царем Білорусі. Думаю, зробити це буде нескладно", – зауважив журналіст.
Сумнівно. що Пригожину дозволять якось розвернутись в Білорусі. Навіть якщо Олександр Лукашенко захоче створити власне ПВК, доручивши процес Пригожину, – у нього на це просто не вистачить грошей.
"Вагнер" коштував Росії приблизно 3 – 4 мільярди доларів щорічно.
Та навіть якщо буде така ПВК "Вагнера" "для бідних", то кому вони потрібні? Які функції вони виконуватимуть? Та й з кого їх набирати – білоруси набагато більш мирні, ніж росіяни,
– наголосив Цві Зільбер.
Хоч білоруський режим повністю підконтрольний Путіну, Пригожин старатиметься втекти кудись в Африку. Хоч і там у нього не буде жодних гарантій на виживання.
Тому ймовірним варіантом для колишнього "кухаря Путіна" є подальше життя в Білорусі фактично під замком. Якщо його, звісно, не ліквідують.
"Прихисток" для Пригожина у Білорусі: що відомо
- Після раптового зникнення ще увечері 24 червня з'явилась інформація, що Євгеній Пригожин може бути у Білорусі. Супутникові фото показали, що його літаки приземлились на аеродромі Мачулищі. Однак достеменно невідомо, чи справді там був Пригожин і де він зараз перебуває.
- Тим часом вагнерівця неподалік від Мінська виділили військову частину. Ще донедавна вона була закинутою, однак зараз там розпочали ремонтні роботи. Офіційно про приїзд бойовиків в Білорусь не повідомляли, але місцеві вже помічають їх в Могильовській області.
- Володимир Зеленський та Анджей Дуда прокоментували можливе розміщення вагнерівців у Білорусі. За словами президента Польщі, хоч їх там, ймовірно, буде небагато, однак завжди є потенційна небезпека.