Кадиров – це цирк і показуха: для чого він захотів замінити найманців Пригожина у Бахмуті

Євгєній Пригожин заявляв, що нібито буде відводити з Бахмута своїх бійців 10 травня. Згодом його риторика змінилася і він передумав. Та перші дзвіночки про конфлікт між главою ПВК "Вагнер" та міноборони Росії з'явилися ще влітку 2022 року.

Про це 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що згодом в мережі з різною інтенсивністю з'являлися звинувачення від Пригожина.

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"Зараз бачимо таку картину – тиск на Бахмут продовжується, обстріли продовжуються, інтенсивність дещо спала. У першу чергу через ці конфлікти. Вагнерівці отримують менше живої сили", – сказав Ступак.

Він переконаний, якби до них жива сила їхала б як конвеєром, то жодних проблем для "кухаря Путіна" не було б.

"Це означає, що конвеєр або затухає, або вже зупинився", – розповів колишній співробітник СБУ.

До того ж у вагнерівців є проблеми з боєприпасами. Однак, лише у порівнянні з початком повномасштабної війни. Мовляв, їх кількість зменшилася.

Для них це дійсно "снарядний голод". А для наших військових – це ого-го скільки,

– упевнений експерт Українського інституту майбутнього.

На його думку, у Кремлі нині морочать голову над тим, що робити далі.

"Пригожин обговорює з Кадировим публічно: "Я вийду, ти зайдеш, ти мій брат". А російське міноборони взагалі ніхто не запитує. Тобто вони між собою вирішують. А міноборони, таке враження, що воно просто "статист", – наголосив Іван Ступак.

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Різниця між вагнерівцями та кадирівцями

Згодом стало відомо, що вагнерівців начебто мали б замінити кадирівці. Та за словами колишнього співробітника СБУ, сил у Рамзана Кадирова – небагато. Такої кривавої, жорстокої дисципліни як у Пригожина – немає.

"Кадиров – це більше про піар, це більше про тік-ток, про лайки. Вагнерівці – це про "результат". Дійсно про військову справу за будь-яку ціну, будь-якими жертвами, але досягти "результату", – розказав він.

Натомість війська Кадирова – це не більше, ніж показуха.

Кадирівці – більше цирк, це вистава, це шоу,

– зауважив він.

Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що навіть один із російських так званих "воєнкорів" сумнівався в тому, що кадирівці змогли б втримати ту ділянку фронту. Мовляв, їх в рази менше, ніж вагнерівців. Він вже вбачав у цьому провал.

"Кадиров – це такий собі "кіт Леопольд" бородатий. Він намагається бути й з Пригожиним – "ти мій брат". Але водночас не сваритися сильно з російським міноборони", – впевнений Іван Ступак.

У Кадирова свої інтереси

Самопроголошений лідер Чечні обережно їх критикує і намагається бути "класним" для всіх.

"Він тривалий час зник просто з радарів і займався чим – його син приїздив до Путіна, якісь там заяви робив, але про участь у війні в Україні не було чути, оскільки наші військові їм завдали дуже великих втрат", – наголосив він.

Через те кадирівці відтягнулися далеко в тили та продовжують там "служити". Однак нині Рамзан Кадиров хоче повернутися, щоби про нього знову заговорили.

Пригожин озвучив – залишилося нібито 2,5 кілометра, щоби взяти повністю місто Бахмут під окупацію російську. Можливо, у Кадирова така історія: "Ага, я зараз піду. Пригожин зробив 98%, і я зараз останніми зусиллями вистрибну, зроблю результат",

– припускає Ступак.

І тоді, мовляв, зможе отримати нові преференції від Кремля, нову увагу і "промені слави".

Що відомо про заяву глави ПВК "Вагнер"