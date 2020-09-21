У липні в занедбаному білоруському санаторії "Білорусочка" оселились 32 вагнерівці. Пізно вночі їх затримали спецпризначенці КДБ. Спочатку Олександр Лукашенко звинувачував вагнерівців у спробі зриву президентських виборів у Білорусі. Але після масових протестів в країні він змінив своє ставлення до найманців.

Вагнерівці, які тісно пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним, "наслідили" по всьому світу. Вони воювали за проросійських бойовиків на Донбасі та допомагали президенту Сирії Башару Асаду розвернути хід громадянської війни в країні на його користь. Також найманців помітили у Лівії, коли вони воювали на боці ватажка, якого підтримує Кремль. Про це пише New York Times.

Читайте також Петиція про розслідування справи вагнерівців набрала понад 25 тисяч голосів

Що відомо про вагнерівців у Білорусі та як їх затримали

Наприкінці липня 2020 року найманці з'явились у мирній Білорусі – в занедбаному санаторії неподалік Мінська.

Працівники санаторію одразу помітили кремезних чоловіків, які оселились на другому поверсі віддаленого від міста оздоровчого комплексу. На відміну від звичайних відпочивальників, найманці поводились стримано. Саме цим вони звернули на себе увагу діджейки місцевої дискотеки Вероніки Степ. За словами жінки, чоловіки були настільки нетовариськими, що вона та її колеги почали жартувати, що, можливо, слід зателефонувати в поліцію, "щоб з'ясувати, що з ними не так".

Однак, пізніше сталось щось зовсім дивне. Вночі озброєний спецпідрозділ білоруського КДБ почав штурмувати санаторій. Потім спецпризначенці в наручниках вивели підозрілих чоловіків.

Згодом записами штурму санаторію поділився білоруський державний телеканал. На відео було видно, як група татуйованих вагнерівців у спідній білизні лежала обличчям до землі поруч з ліжками.

До теми Усе було так, як написав Бутусов, навіть гірше, – Богдан про спецоперацію щодо вагнерівців

Перша реакція Лукашенка на вагнерівців

За два тижні до президентських виборів у Білорусі Лукашенко скликав екстрене засідання. На ньому були присутні головні службовці у сфері безпеки. Там Лукашенко заявив, що затримані росіяни – це найманці з "брудними цілями". Своєю чергою, тогочасний глава КДБ Валерій Вакульчик підтвердив, що росіяни належали до групи "Вагнер".

Росія боїться втратити нас,

– сказав тоді Лукашенко, звинувативши Кремль у спробі "задушити" Білорусь.

Росія давно звикла до ексцентричної поведінки Лукашенка, але Кремль вразив його раптовий сплеск відкритої ворожості. Посол Росії в Мінську стверджував, що найманці просто пропустили свій рейс в аеропорту, тому їм потрібно було десь переночувати нібито до наступного рейсу. Проте, чому бойовики оселились у санаторії на протилежному від аеропорту кінці міста, ніхто не пояснив.

Як після масових протестів у Білорусі Лукашенко "перевзувся"

Зараз білоруська влада наполягає, що вагнерівці не планували нічого лихого проти Білорусі. Натомість вони стали жертвами операції, яку нібито розробили спецслужби України та США.

Згідно з новим сценарієм, найманців заманили до Білорусі українські шпигуни. Українці також нібито планували захопити їх літак, а чоловіків –заарештувати за участь у війні на Донбасі.

До теми Спецоперація, але не українська: Єрмак відреагував на звинувачення щодо справи вагнерівців

Спантеличений після масових протестів у країні, Лукашенко різко відмовився від звинувачень проти Росії. Натомість він почав просити Кремль про допомогу.

Він (Лукашенко – 24 канал) чотири рази телефонував Путіну і навіть відправив свого старшого сина Віктора до в'язниці, де тримали росіян, щоб переконатись, що вони ситі,

– повідомили у New York Times.

Лукашенко 14 серпня наказав звільнити вагнерівців ​​і дозволив їм повернутися до Росії. Усі звинувачення проти них скасували. А начальника КДБ, який відповідав за арешт бойовиків, звільнили з посади. На його місце призначили людину "більш привітну до Москви".

Після повернення на батьківщину декілька найманців з'явилися на російському телебаченні. Вони запевняли, що не мали зв'язку з групою "Вагнер" і просто зупинилися в Білорусі на шляху до Венесуели. Бойовики буцімто повинні були охороняти там російський військовий об'єкт, проте який саме – не відомо.

Читайте також Зрив спецоперації з вагнерівцями: "Голос" зареєстрував постанову про створення ТСК

Коротко про затримання вагнерівців у Білорусі