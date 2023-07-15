У Білорусі активізувалися вагнерівці: українські прикордонники прокоментували ситуацію

Нині у Білорусь прибула нова колона ПВК "Вагнера". Українські прикордонники підтвердили, що це справді так.

Наші прикордонники фіксують рухи російських найманців. Вони переміщаються з території Росії.

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ДПСУ підтвердили перекидання вагнерівців в Білорусь

Наразі у Білорусь прибувають представники ПВК "Вагнера".

Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії,

– сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Українські прикордонники повідомили, що продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.