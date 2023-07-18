До Білорусі прибули сотні вагнерівців: в ГУР розповіли подробиці

Станом на 17 липня до Білорусі прибули від 500 до 700 бійців ПВК "Вагнера". Це значна кількість людей з бойовим досвідом, тож ГУР пильно стежить за ситуацією.

В ефірі національного телемарафону речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів про задачі вагнерівців в Білорусі, пише 24 Канал.

Дивіться також Вже утилізуємо диверсантів: чи здатні вагнерівці в Білорусі відкрити другий фронт проти України

Чи становлять вагнерівці в Білорусі загрозу для України

За словами Юсова, частина вагнерівців, які прибули до Білорусі, будуть інструкторами для білоруських та російських військових. Інша частина буде залучена до того, щоб "нервувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО.

Проте наразі ПВК "Вагнера" не становлять безпосередньої загрози для України. Як мінімум тому, що вони заходять до Білорусі роззброєними.

Але це значна кількість людей з бойовим досвідом. Ми моніторимо ситуацію і це не змінює безпекову ситуацію,

– сказав Юсов.

ПВК "Вагнера" в Білорусі стає все більше