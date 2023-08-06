Є три варіанти: які провокації можуть вчиняти вагнерівці проти Польщі
Бойовики ПВК "Вагнера" залишаються в Білорусі. Вони можуть вдатися до цілої низки провокацій у країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі.
Про це 24 Каналу сказав колишній працівник СБУ Іван Ступак. Як відомо, вагнерівці рухалися в бік Сувальського коридору.
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"Ми будь-який сценарій не виключаємо. Дуже радію, що поляки серйозно це сприймають і посилюють оборону на кордоні", – зазначив Ступак.
Які провокації можуть вчинити вагнерівці біля Польщі: дивіться відео
Зокрема, найманці Євгенія Пригожина можуть вдаватись до таких провокацій:
- викрадати польських прикордонників або влаштовувати перестрілки з ними;
- заходити вглиб і робити диверсійні акції;
- активізувати міграційну кризу з біженцями із Сирії та Лівії.
Чому не варто недооцінювати "Вагнера" в Білорусі
"Ті вагнерівці, які перебувають у Білорусі, – це не зеки. Це кістяк, якого треба остерігатися. Вони дуже професійні та мають великий бойовий досвід у Сирії, Лівії, ЦАР", – пояснив Ступак.
Інша річ, що в них немає важкої техніки, якою вони оперували в Україні. Але якщо в них буде стрілецька зброя, то варіанти провокацій збільшуються.
Крім того, Алєксандр Лукашенко може надати їм білоруське громадянство, з яким потрапити до країн ЄС набагато легше.
Вагнерівці провокують Польщу: останні новини
- Після заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці, які відмовились підписати контракт з міноборони Росії, переміщуються до Білорусі. Їхні перші колони, які рухались до табору під Осиповичами, зафіксували 15 липня.
- Пригожин заявив, що збирається разом з вагнерівцями зробити білоруську армію "другою у світі". На кордоні з Польщею відбулись їхні навчання.
- Під час зустрічі з Владіміром Путіним 23 липня Алєксандр Лукашенко сказав, що вагнерівці "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".