Переміщень з Білорусі не фіксується: в яких провокаціях вагнерівців може використати Кремль

Перебування загонів ПВК "Вагнера" в Білорусі створює загрозу як всередині самої країни, так і для сусідніх з нею держав. Крім того, можливо повернення вагнерівців в Росію.

Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив 24 Каналу, що наразі інформації про серйозні зміни в кількості найманців з ПВК "Вагнер" в Білорусі немає.

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Не вплине на кількість вагнерівців в Білорусі

Він нагадав, що останнє пересування колони вагнерівців у складі 10 автівок було 7 серпня по трасі М-5 в межах Білорусі.

Після цього станом на 10 серпня великих переміщень вагнерівців в Білорусі не фіксується, – наголосив військовий експерт.

В американському Інституті вивчення війни припустили, що нібито вагнерівці збираються з Білорусі повертатися до Росії , а саме до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей. Їхній відхід з Білорусі нібито пов'язаний з тим, що Алєксандр Лукашенко не має наміру фінансувати ПВК "Вагнера", адже всупереч його сподіванням, Кремль відмовився давати кошти вагнерівцям.

Водночас він припустив, що ПВК "Вагнера" може бути залучений для підтримки путчистів в Нігері.

"Проте для відправлення в цю африканську країну будуть використовувати невелику групу вагнерівців. І це критично не вплине на кількість найманців, що перебуває в Білорусі", – підкреслив Коваленко.

Військовий експерт припустив, до яких провокацій можуть бути залучені вагнерівці: дивіться відео

Який сенс для Росії

Також в Білорусі розпочалась пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі. Хоча СБУ ще тиждень тому попереджала, що ПВК "Вагнера" розташувалось на цьому підприємстві, а росіяни готують теракт на ньому, щоб звинуватити у цьому "українських диверсантів".

Мозирський НПЗ належить до стратегічних об'єктів в Білорусі, які відповідно охороняються. До того ж в країні дуже потужно працює КДБ (комітет держбезпеки Білорусі – 24 Канал). А тому неконтрольоване перебування на цьому підприємстві ПВК "Вагнера" неможливе.

Отже, якщо вагнерівці там дійсно перебувають, то це сталося в обхід поінформованості білоруських спецслужб,

– зазначив Коваленко.

Однак він зазначив, що такий сценарій виглядає сумнівним, адже не зрозуміло, яка його мета.

"Якщо сенс в тому, щоб Білорусь використала свою армію проти України, то вона цього не зробила, коли ще не було зрозуміло, що Росія цю війну програла. І тим більше Мінськ не зробить цього зараз, коли вже всі усвідомили, що Москва дійсно програла війну", – зауважив військовий експерт.

Водночас Росія продовжує використовувати територію Білорусі та її повітряний простір для ударів по Україні.

"Росіяни й зараз мають таку можливість, і для цього не потрібно, щоб вибухнув Мозирський НПЗ або білоруська електростанція", – відзначив Олександр Коваленко.

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