Путін уже давно міг віддати наказ знищити вагнерівців: у Білорусь їх сховали від удару

Владімір Путін прагне знищити вагнерівців, які влаштували заколот у Росії 24 червня. Однак диктатору тепер не вдасться їх дістати, як би він не хотів.

Про це на своєму ютуб-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Як відомо, найманці Євгенія Пригожина надійно сховались у Білорусі.

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"Путін дуже хоче помститися – він не прощає зради. Щоб його не дратувати, вагнерівців вивели на територію Білорусі. На мою думку, саме щоб вивести з-під удару і їх ніхто не міг дістати", – зазначив Жданов.

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Водночас російський диктатор уже давно міг віддати наказ про знищення заколотників, і йому могли доповісти, що нібито цей наказ виконали.

Як відомо, Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.

Вагнерівці розкошують у Білорусі

До Білорусі вже прибуло 13 колон бойовиків ПВК "Вагнера". Натепер у таборі під Осиповичами дислокується понад 5 тисяч найманців.

Вони проводять навчання з білоруською армією та навіть могли отримати доступ до всіх силових структур країни. Алєксандр Лукашенко їх підтримує і готовий надати білоруське громадянство. У такий спосіб вагнерівцям буде легше потрапити до країн НАТО та влаштувати там провокації.

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