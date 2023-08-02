Це завжди потенційна загроза, – ГУР оцінили перекидання вагнерівців на захід Білорусі

Угрупування ПВК "Вагнера" на території Білорусі поступово нарощується. Тим часом росіяни та білоруси поширюють ІПСО про те, що вагнерівці нібито планують зайти на територію Польщі.

В ефірі національного телемарафону представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що такими діями росіяни та білоруси "стріляють собі в ногу", пише 24 Канал.

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У ГУР оцінили перебування вагнерівців в Білорусі

Коментуючи ситуацію довкола Білорусі, Юсов зазначив, що коли кілька тисяч бойовиків перебувають на певній території – це завжди потенційна загроза і фактор небезпеки, який "треба вивчати й на який варто зважати". У такому випадку необхідно готувати протидію і це, як зазначив він, відбувається як з боку України, так і з боку союзників. Водночас Юсов повідомив, що наразі вагнерівці в білорусі небезпеки не становлять.

В цілому зараз це не те угруповування яке станом на сьогодні становить реальну небезпеку, проте легковажити цим не можна і ніхто цього не робить. Всі необхідні заходи вживаються,

– зазначив представник ГУР.

Він зазначив, що ворог намагається поширювати ІПСО про "вторгнення в Польщу", щоб відвертати увагу союзників від України, сили й засоби наших партнерів, створювати додаткові точки напруги.

Проте він переконаний, що таким чином Росія та Білорусь лише "стріляють собі в ногу", адже подібні провокації вже змушують Польщу посилювати сектор безпеки оборони, увагу до білоруського кордону та пропрацьовувати різні сценарії реагування більш детально. Тобто готовність Європи реагувати на потенційні загрози лише підвищується.

Білорусь та Росія погрожують Польщі