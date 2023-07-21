Матимуть підтримку: чи можуть Лукашенко з Пригожиним скинути владу в Росії

Євгеній Пригожин своїм заколотом показав, як легко можна майже дійти до Москви. Але тепер, коли він зі своїми вагнерівцями перебуває в Білорусі, Пригожин може об'єднатися з силами Алєксандра Лукашенка та здійснити новий "марш справедливості".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Проте він зауважив, що на Москву Пригожин разом з Лукашенко можуть піти ширшою коаліцією.

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Зараз формуються коаліції проти Путіна

Шейтельман наголосив, що у разі, якщо Пригожин та Лукашенко захочуть захопити владу в Росії, їм буде потрібно визнання цього процесу у світі.

Про це можливо домовитись. Але допомогти в цьому можуть певні впливові люди – росіяни, які зараз проживають на Заході, які здатні профінансувати таку зміну влади в Росії, поговорити з серйозними людьми з західних країн,

– відзначив він.

В цьому сенсі ідеальну коаліцію можуть створити Роман Абрамович та Михайло Ходорковський. Саме вони могли б посприяти легітимізації будь-якої наступної влади в Росії.

Михайло Шейтельман припустив, як Лукашенко та Пригожин можуть взяти владу в Росії: дивіться відео

Ходорковський має зв'язки на Заході на найвищому рівні, адже його звільненню з тюрми сприяла сама Ангела Меркель. Крім того, він дуже договороспроможна та компромісна людина.

Водночас є Абрамович, який має великий вплив у Росії та вміє "спокушати" людей в певному сенсі.

"Якщо Ходорковський та Рабінович об'єднаються, то будуть здатні на багато що. І зараз стовідсотково формуються тимчасові коаліції для повалення Путіна", – наголосив Михайло Шейтельман.

Вагнерівців побільшало в Білорусі

В рамках домовленостей Лукашенко та Пригожина щодо припинення заколоту в Росії було домовлено, що ПВК "Вагнера" будуть базуватися в Білорусі.

Перша колона найманців з ПВК "Вагнера" прибула з Росії 15 липня. Вагнерівці розмістилися в польових таборах, які були споруджені в районі міста Осиповичи Могілівської області.

У наступні дні кількість загонів ПВК "Вагнера", що переміщаються до Білорусі збільшилась. Так, 17 липня стало відомо, що табір поблизу Осиповичей розміщені від 500 до 700 бійців вагнерівців.

А 19 липня кордон з Білоруссю перетнула 6 колона ПВК "Вагнера", яка складалась з 120 автівок, зокрема, пікапів та тентованих "Уралів" з причепами.

Водночас за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченко, поблизу кордону з Україною не зафіксовано переміщення військової техніки та підрозділів російської армії. Він наголосив, що ситуація наразі є контрольованою.