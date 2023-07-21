Матимуть підтримку: чи можуть Лукашенко з Пригожиним скинути владу в Росії
Євгеній Пригожин своїм заколотом показав, як легко можна майже дійти до Москви. Але тепер, коли він зі своїми вагнерівцями перебуває в Білорусі, Пригожин може об'єднатися з силами Алєксандра Лукашенка та здійснити новий "марш справедливості".
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Проте він зауважив, що на Москву Пригожин разом з Лукашенко можуть піти ширшою коаліцією.
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Зараз формуються коаліції проти Путіна
Шейтельман наголосив, що у разі, якщо Пригожин та Лукашенко захочуть захопити владу в Росії, їм буде потрібно визнання цього процесу у світі.
Про це можливо домовитись. Але допомогти в цьому можуть певні впливові люди – росіяни, які зараз проживають на Заході, які здатні профінансувати таку зміну влади в Росії, поговорити з серйозними людьми з західних країн,
– відзначив він.
В цьому сенсі ідеальну коаліцію можуть створити Роман Абрамович та Михайло Ходорковський. Саме вони могли б посприяти легітимізації будь-якої наступної влади в Росії.
Михайло Шейтельман припустив, як Лукашенко та Пригожин можуть взяти владу в Росії: дивіться відео
Ходорковський має зв'язки на Заході на найвищому рівні, адже його звільненню з тюрми сприяла сама Ангела Меркель. Крім того, він дуже договороспроможна та компромісна людина.
Водночас є Абрамович, який має великий вплив у Росії та вміє "спокушати" людей в певному сенсі.
"Якщо Ходорковський та Рабінович об'єднаються, то будуть здатні на багато що. І зараз стовідсотково формуються тимчасові коаліції для повалення Путіна", – наголосив Михайло Шейтельман.Важливо! Після того, як Лукашенко дуже вдало "заспокоїв" Пригожина, коли той збирався "брати Москву" 24 червня та зупинив "переворот", його популярність серед росіян значно зросла. За словами, білоруського опозиціонера Павла Латушко, сьогодні в російському суспільстві Лукашенко є популярним політиком. До того ж у нього доволі жорстка система керування, якої завжди прагне російський народ.
Вагнерівців побільшало в Білорусі
- В рамках домовленостей Лукашенко та Пригожина щодо припинення заколоту в Росії було домовлено, що ПВК "Вагнера" будуть базуватися в Білорусі.
- Перша колона найманців з ПВК "Вагнера" прибула з Росії 15 липня. Вагнерівці розмістилися в польових таборах, які були споруджені в районі міста Осиповичи Могілівської області.
- У наступні дні кількість загонів ПВК "Вагнера", що переміщаються до Білорусі збільшилась. Так, 17 липня стало відомо, що табір поблизу Осиповичей розміщені від 500 до 700 бійців вагнерівців.
- А 19 липня кордон з Білоруссю перетнула 6 колона ПВК "Вагнера", яка складалась з 120 автівок, зокрема, пікапів та тентованих "Уралів" з причепами.
- Водночас за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченко, поблизу кордону з Україною не зафіксовано переміщення військової техніки та підрозділів російської армії. Він наголосив, що ситуація наразі є контрольованою.