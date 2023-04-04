Вагнерівці під Бахмутом більше не можуть самостійно виконувати завдання: ким підсилили найманців
Місто Бахмут залишається напрямком головного удару ворога, зокрема сил ПВК "Вагнера". Та через колосальні втрати вагнерівці більше не можуть самостійно виконувати поставлені завдання.
Про це в ефірі телемарафону сказав Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, пише 24 Канал. Він повідомив, що в більшості випадків втрат під Бахмутом зазнають вагнерівці, а не регулярна армія Росії.
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Вагнерівці використовують авіацію та артилерію регулярної армії
Череватий наголосив, що саме найманці Євгєнія Пригожина залишаються атакувальною силою Росії на Бахмутському напрямку. Речник розповів, що через втрати вагнерівців підсилили військами регулярної армії, адже найманці більше не можуть самостійно виконувати завдання.
З огляду на великі втрати вони вже не можуть самостійно виконувати завдання, тому підсилюються підрозділами повітряно-десантних сил і мотострілецьких підрозділів, піхотою регулярного війська,
– сказав Череватий.
Він додав, що вагнерівці також задіюють артилерію та авіацію регулярного війська, адже без цього вони б не могли виконувати атаки.
Яка ситуація під Бахмутом
У контексті ситуації під Бахмутом Череватий повідомив, що тільки за цю добу відбулося 32 атаки ворог та 26 боєзіткнень у самому Бахмуті і на околицях.
Як повідомив речник, 238 разів ворог обстрілював позиції Сил оборони України зі ствольної та реактивної артилерії.
Показуємо Бахмут на карті бойових дій
За його словами, протягом доби було знищено 91 окупанта, а також поранено 119. Крім того, наші бійці підбили ворожий танк, "Град" та три польові склади боєприпасів.
Бахмут все ще український
- Слід зазначити, що ватажок вагнерівців Пригожин вкотре поспішив заявити, що найманцям вдалося захопити Бахмут. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
- Сергій Череватий заявив, що росіяни ще далекі від взяття контролю над українським містом. Речник наголосив, що росіяни нічого не захопили.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський теж відреагував на казки від Пригожина. Генерал-полковник сказав, що ворог насправді намагається прикрити свої провали, поширюючи фейки.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі теж стверджує, що росіяни далекі від взяття Бахмута. За словами Кірбі, Збройні Сили України не відкинуті від Бахмута і вони все ще борються за місто.