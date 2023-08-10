Підуть з потоками емігрантів: Подоляк пояснив, як можна зупинити ймовірні провокації вагнерівців

Протягом останнього часу до Білорусі стягнено чимало загонів найманців ПВК "Вагнера". Не виключено, що вони можуть влаштовувати певні провокації на кордоні з Польщею чи навіть Литвою. І як би у Росії не наголошували, що не мають до цього стосунку – всі чітко розумітимуть головного організатора.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю з 24 Каналом розказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив ймовірні сценарії.

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"Вагнер" = Росія

Будь-яка дієва логістична провокація найманців ПВК "Вагнера" буде вважатися провокацією Росії. Оскільки "Вагнер" – не приватна, а державна корпорація, наголосив Подоляк. Безпосередньо Путін зацікавлений в тому, щоб мати при собі бандитське угрупування. Інше питання – чи наважаться вони зайти на територію держав-членів НАТО.

Швидше за все буде відпрацьований сценарій з емігрантами, які декілька років тому звозилися з Близького Сходу і пробували через Білорусь пробратися до Польщі та Литви. Ось це зараз робитимуть,

– припустив посадовець.

Не виключено, що у цих емігрантських потоках можуть переміщатися вагнерівці, які проникнуть на територію тієї ж Польщі і будуть задіяні у подальших провокаціях. Але прямих відвертих боєзіткнень не буде.

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Ескалація вже йде

Завершити подібні процеси з ймовірними провокаціями на території інших держав може допомогти саме Україна. Бо чим швидше наша країна завершить війну, переможе Росію і обнулить її у політичному сенсі, тим швидше закінчаться спроби безпосередньо Путіна дестабілізувати ситуацію. Для цього треба інструмент – зброя.

"Коли всі думають чи давати Україні додаткову зброю, чи викличе це ескалацію. Це не викличе ескалацію, бо вона вже йде тільки за рахунок того, що Україні не дають відповідний інструмент. А інструмент України – це не про ескалацію, а деескалацію", – наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, наразі Путін чітко розуміє, що не може переломити хід війни. Він продовжить надалі інформаційно провокувати, намагатиметься влаштувати провокації на кордоні інших країні, а також атакуватиме цивільне населення України допоки матиме відповідний ракетний запас.

"Все, що робитиме Путін – очевидно. Чим довше тягнеться нерозуміння того, що єдиний інструмент на сьогодні – деескалація. Вона можлива лише після передачі суттєвої військової допомоги Україні", – ще раз наголосив посадовець.

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