В армії Росії справи кепські: чи здатні вагнерівці змінити ситуацію на фронті

Росіяни усіма доступними й недоступними методами намагаються знаходити поповнення у живій силі. Тож у Кремлі вирішили, що повернути бойовиків "Вагнера" на фронт буде гарною ідеєю.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що зміна керівника для залишків ПВК "Вагнера" може зіграти поганий жарт, адже він не матиме такого авторитету, як Пригожин. Але й повертатися до таких кривавих тактик, як раніше, вагнерівці можуть не захотіти.

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Чи зможуть вагнерівці змінити ситуацію на полі бою

Частина експертів вважає, що повернення вагнерівців стане значним посиленням для російської армії, бо вони мають досвід у цій війні. Інша ж частина – говорить про те, що їхня присутність суттєво не вплине на ситуацію.

До слова, варто зауважити, що такої інституції як ПВК "Вагнера" більше не існує, залишились лише бойовики, які раніше були причетними до організації.

Частина ексвагнерівців, які зголосились приєднатись до російського війська, поповнюватимуть зокрема загони "Шторм Z". Але чи стане це рушійною силою, яка докорінно змінить ситуацію на полі бою – не думаю,

– зазначив Владислав Селезньов.

Євгеній Пригожин так зорганізував власну армію, що вона стала ефективнішою, ніж регулярна армія Росії. Хоч для цього і застосовувалась "кривава дисципліна".

"У який спосіб діятиме новий очільник структури поки без назви на прізвисько "Сєдой" – невідомо. Але навряд чи він матиме такий вплив на штурмовиків тих загонів, який мав Пригожин", – зауважив військовий експерт.

Сумнівно й, що залишки вагнерівців погоджуватимуться на такий же рівень втрат, який був у їхньої ПВК під час штурму Бахмута. За майже десять місяців втрати ПВК "Вагнера" вбитими та пораненими склали близько 100 тисяч.

Владислав Селезньов про повернення вагнерівців на фронт: дивіться відео

Для чого вагнерівцям новий керівник

Варто зауважити, що Владімір Путін закликав із вагнерівців сформувати нові добровольчі підрозділи. Найімовірніше, що діятимуть вони піл керівництвом міноборони Росії. Тобто фактично такої структури як ПВК "Вагнера" більше не буде.

Можна припустити, що новий командувач найманцям потрібен, аби тримати їх під контролем.

Колишні "зеки" навряд чи приймуть повністю норми порядку та алгоритми поведінки, які визначені в збройних силах Росії. У них інші порядки, інша субординація, інша комунікація. Очевидно, потрібна особа, яка добре знається на цих порядках,

– наголосив Селезньов.

За попередніми даними, близько 500 вагнерівців зголосилось доєднатись до російського війська сумнівно зможуть змінити ситуацію на полі бою. Фактично така кількість осіб – це батальйоно-тактична група, яка аж ніяк не стане рушійною силою.

При цьому, зважаючи на те, що Росія й далі має ресурс живої сили у виправних колоніях – ситуація може змінитись.

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