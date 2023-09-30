Не може без них жити: для чого Путіну критично потрібні вагнерівці

Владімір Путін доручив екскомандиру ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву зайнятись формуванням "добровольчих підрозділів". Російський диктатор днями озвучив свої настанови на зустрічі безпосередньо з Трошевим та заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим.

Це значить, що мовиться про відродження ПВК "Вагнера", яка вкрай потрібна бункерному очільнику. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"ПВК так чи інакше все ж заборонені законами Росії, але Путін жити без них не може. Бюджет їм начебто не виділяють, але вони є", – відзначила Романова.

Відродження "Вагнера"

За словами Ольги Романової, Путіну треба витягувати з Росії непотрібних людей. Мовиться про в'язнів, заробітчан, представників національних меншин. А як раз ПВК "Вагнера" показала свою ефективність у цьому в ролі так званого "пилосмока".

"І російська армія "засумувала" без в'язнів. Але найголовніше – необхідність "Вагнера" пов'язана з тим, що в'язнями треба вміти командувати. Російські офіцери, якими б не були маргіналами, – є специфіка командування в'язнями. Є специфіка тюремних понять. А "Вагнер" все це вміє – чого добру пропадати", – сказала голова благодійного фонду.

Ольга Романова про відродження ПВК "Вагнера": дивитись відео

Тому недарма Путін провів зустріч з Трошевим. А безпосередньо для Євкурова ця історія теж на плюс. Оскільки його Євгеній Пригожин принизив під час свого походу на Москву, нагадала Романова. І тепер його організація відроджується під умовним командуванням цього генерала.

"Євкуров пробув в Африці, де виганяв вагнерів. Їм на заміну прийшли підрозділи міноборони. Для нього незручно ліквідувати стільки осіб і це було б "розбазарювання народного надбання" – вони ж можуть повоювати. Тут і ім'я "Вагнера" знадобиться", – додала вона.

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