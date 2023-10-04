Тепер під тотальним контролем: для чого Путін повертає вагнерівців в Україну

Залишки вагнерівців, які перебували в Білорусі, а також в Африці, потроху повертаються в Україну та беруть участь у бойових діях. Однак наразі невідомо, чи повертаються вони на фронту під прапором ПВК "Вагнера".

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, зазначивши, що частина вагнерівців рекрутується в одну з новостворених бригад росгвардії.

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Путін хоче уникнути ризиків

Також саме росгвардія отримала більшість військової техніки та важкого озброєння, яка була вилучена у ПВК "Вагнера".

Водночас частину вагнерівців найняв один з екс-ватажків ПВК "Вагнера" Андрєй Трошев.

Саме він під контролем російського міноборони та за домовленістю з Владіміром Путіним формують аналог ПВК "Вагнера". Але він буде повністю підпорядкований спецслужбам та армії Росії, щоб уникнути ризиків повторення заколоту, який 23 – 24 червня вчинив Євгеній Пригожин,

– наголосив правозахисник.

А тому хтось з вагнерівців буде проходити службу за наказом Кремля в росгвардії, а хтось у новостворених ПВК. А хтось шукає "дах" у великих охоронних організаціях та квазі-ПВК, які беруть участь у повному "роздеребані" "Вагнера".

Адже для Путіна важливо повністю ліквідувати військову компанію, створену Євгенієм Пригожиним, щоб більше не повторився демарш, який той вчинив.

Яка подальша доля чекає на вагнерівців: дивіться відео

Кремль поєднує дві мети

Щодо подальшої долі вагнерівців існують дві версії:

з залишків вагнерівців Кремль намагатиметься створили потужне угруповання;

влада хоче ліквідувати їх на полі бою в Україні.

З одного боку Путіну важливо, щоб вагнерівців, які брали участь у заколоті, не залишилось в живих. Він готовий показово ліквідувати зрадників, щоб його система, яка тримається на страху, не розвалилась. І з цією метою вагнерівців будуть відправляти на передову,

– зазначив Осєчкін.

А з іншого боку очільнику Кремля зараз потрібні досвідчені бійці на фронті, тому що російські сили зазнають значних втрат через контрнаступ ЗСУ.

А тому Путін поєднує дві мети. Він обнуляє вагнерівців, які були лояльними Пригожину та Уткіну (командир ПВК "Вагнер", який загинув разом з Пригожиним – 24 Канал). А також буде "затикати" бійцями з "Вагнера" дірки на фронті.

"Проте не можна говорити про те, що ПВК "Вагнер" повернулась на фронт. Наразі російські спецслужби сепарують вагнерівців, щоб "розмазати" їх рівним шаром по підрозділах, які вони контролюють краще, ніж ПВК "Вагнера", – впевнений Володимир Осєчкін.

Що відбувається з ПВК "Вагнера"

Наприкінці вересня з'явилась інформація, що Росія почала перекидати на Схід вагнерівців. Проте вони вже ймовірно не входять до складу ПВК, створеного Пригожиним.

Орієнтовна кількість вагнерівців, перекинутих на Східний напрямок, – 500 бійців.

Ці ексвагнерівці перебували у таборах на території Білорусі, а після загибелі Пригожина їхні підрозділи розформували. І тепер у пошуках "роботи" вони повертаються на фронт. Перед ними поставлене завдання відновити втрачені окупантами позиції в Донецькій та Луганській областях.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вагнерівці, які з'явились в районі Бахмута, мають нове командування та підпорядковуються структурам, що пов'язані з російським міноборони.

Також ексвагнерівці мають посилити російські сили після значних втрат особового складу окупантів на Бахмутському напрямку.