Сили є: чи наважиться Путін відкрити другий фронт біля Польщі та Литви

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рухаються з Білорусі в бік Сувальського коридору. Він з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО. Це не новий сценарій.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він нагадав події в Криму і наголосив якими мають бути наразі дії безпосередньо західних партнерів.

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Роль вагнерівців

Подібні дестабілізаційні процеси можуть свідчити про намір Владіміра Путіна відкрити другий фронт. Чи зможе він це зробити – повністю залежить від рішучих дій західних партнерів, вважає Кузан. Наразі позиція безпосередньо США полягає у невтручанні в будь-які провокації.

"Немає рішучої відповіді на агресивні дії по відношенню до їхніх безпілотників в Сирії, над Чорним морем перед цим. Ми бачили як російські ракети залітають на територію Польщі, жертви є – це можна було б вважати актом агресії щодо держави-члена НАТО", – наголосив військовий експерт.

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Утім, цих фактів не визнали. Тому росіяни можуть спробувати повторити свій кримський сценарій – нічого нового наразі не відбувається.

Росіяни діятимуть так, як вони діяли в Криму. Як сказав Путін: "йтимуть мирні жителі, а за ними і ми". Тому перевдягатимуть вагнерівців. Якщо раніше вони намагалися дестабілізувати Польщу за допомогою іракських нелегалів, то тепер озброєні вагнерівці-"нелегали" пробуватимуть продавлювати систему оборони Польщі та Литви,

– припустив Сергій Кузан.

Оцінка сил

Сили для дестабілізаційних процесів є. Тому наразі вкрай важлива оперативна та чітка реакція безпосередньо Польщі та Литви, а також і самого НАТО.

"Чим рішучіша буде відповідь, тим швидше диктатори Путін і Лукашенко зрозуміють, що у цій авантюрі перспектив для них немає. Але це питання до західних союзників. Все, що може українська сторона, ми робимо – знищуємо ворога тут і готові підставити плече тим, хто нам допомагає", – додав військовий експерт.

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