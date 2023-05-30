Розумно "ґвалтує" російське командування, – Ступак прокоментував дії Пригожина
Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 25 травня оголосив про вивід своїх найманців з Бахмута. Це начебто мало статися до 1 червня.
Він цинічно зухвало розумно гвалтує російське командування. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Йшли великі торги
За оновленою інформацією, Пригожин має вивести війська до 5 червня. Складається враження, що його можуть не випустити. Можливо, вони торгувалися, на когось тиснули, домовилися і зараз вони виходять. Та після цього ватажок найманців опублікував надзвичайно цинічне звернення до міноборони, мовляв, вони вийшли і передають місто російським військовим. Хоча насправді туди заходять з так званої "ДНР".
Він каже: "Ви можете робити все, щоб завгодно, у вас оперативний простір, ви можете куди хочете, аж до міста Дніпра, щоб усе лівобережжя України відірвати собі". Тобто він відверто знущається з міністерства оборони. Він чудово розуміє, що російські військові цього результату досягти не зможуть, – констатував Ступак.
Єдиний підрозділ, який міг давати цей результат – це вагнерівці. Так, для них ціна дуже страшна – люди, техніка, час.
"У нього кримінальне мислення: "Пацан сказав – пацан зробив". Він пообіцяв результат. Так, результат затягнувся, але він його дав. Йому важливо було показати у Кремлі. що він дотримається слова", – підсумував Ступак.
Актуальна ситуація у Бахмуті
- У Міноборони повідомляють, що ворог суттєво знизив інтенсивність наступальних дій на Бахмутському напрямку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку, проте наші війська ускладнюють цей процес.
- Наразі ЗСУ контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак". На півночі передмістя Бахмута відбувається ротація ворожих підрозділів, а на півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.
- Маляр додала, що просування на флангах станом на 28 – 29 травня не здійснюється через виконання інших завдань.
- Як відзначив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий, вагнерівці потроху виходять з Бахмута. Вони поводяться немов щурі, що тікають із корабля, який тоне.
- За 28 травня у місті відбулося лише одне боєзіткнення наших захисників з російськими загарбниками. Попри це, росіяни продовжують завдавати вогневих ударів по Бахмуту.