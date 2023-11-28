Вагнерівці написали листа Путіну: жаліються на "відморозків Пригожина" та шалені втрати

Колишні найманці з ПВК "Вагнера" зробили колективне звернення до Владіміра Путіна. Вони розповіли, що відбувається після невдалого заколоту їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

Колишні найманці написали, що після невдалого заколоту Євгенія Пригожина ПВК "Вагнера" розкололася. Вони запевнили Путіна, що у цій спробі перевороту взяли участь тільки 25% відданих ватажку та готових на будь-які злочини "відморозків", а решта бойовиків нібито відмовилася це робити.

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Що відбувається у ПВК "Вагнера"

Колишні вагнерівці заявили, що їх почали переслідувати, калічити та вбивати за відмову брати участь у заколоті Пригожина. Деяких найманців вбивали прямо у пункті тимчасової дислокації, а потім видавали це за смерть під час виконання службового обов'язку.

Після розриву контракту їх позбавили бойових виплат. Також більшість з них не отримала зарплату. А ще їм не дали медалі за захоплення Бахмута. Ці нагороди отримали тільки учасники невдалого перевороту.

Ще ексвагнерівці заявляють, що їм дзвонять колишні "колеги" та обіцяють погасити заборгованості. Натомість вони вимагають бути на зв'язку й продемонструвати абсолютну відданість та у разі необхідності повторити заколот в інтересах ПВК "Вагнера".

Найманці ненавидять Пригожина

У зверненні до Путіна бойовики дорікнули диктатору, що той зняв відповідальність з Пригожина та його "відморозків" за заколот. Через це ватажок найманців та його оточення "відчули вседозволеність" та почали "творити свавілля".

Ексвагнерівці описують маніпуляції ще живого на той момент Пригожина з контрактами та навіть звинувачують його та наближених до нього командирів у порушенні трудового законодавства Росії. Ба більше, бойовики у зверненні до президента країни-агресорки заявили, що хочуть жити у правовій державі, де працюють закони. Вони навіть готові заради цього здати всіх.

Ексвагнерівці пожалілися на втрати

Бойовики у листі згадали про великі втрати ПВК "Вагнера" під час штурмів Бахмута. Вони припустили, що їхньому керівництву було вигідно посилати "м'ясо", тому що за кожного вбитого компанія отримала зі скарбниці країни-агресорки 15 мільйонів рублів, лише 5 мільйонів з яких виплачувалися рідним загиблих найманців.

Як приклад втрат наводиться п'ятий штурмовий загін, де з 600 бойовиків вижили тільки 20. Там найманцям спеціально давали мінімальний боєкомплект та використовували їх як живі мішені, щоб у такий спосіб знаходити вогневі точки ЗСУ. Також у листі сказано, що нестача боєприпасів у ПВК "Вагнера" була вигадана.

Лист колишніх вагнерівців до Путіна / Фото OBOZ.UA

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