ВАКС арештував майно брата судді Вовка та його спільника

Антикорупційний суд наклав арешт на майно брата судді Павла Вовка – Юрія Зонтова та його спільника Юрія Донця. Раніше адвокатів викрили при передачі хабаря розміром 100 тисяч доларів.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Заарештували лише особисте майно підозрюваних. До речі, перед тим адвокатам обрали запобіжний захід.
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Справа адвокатів: що треба знати
- Слідство вважає, що Зонтов та Донець на початку 2021 запропонували так звану "допомогу" страховій компанії "АКС Кепітал" у процедурі ліквідації.
- Про це правоохоронцям розповів один із ліквідаторів "АКС Кепітал" Коваленко. Саме його начебто підбурювали дати хабар судді Тетяні Балась.
- За словами Коваленка, Донець запропонував за 100 тисяч доларів за організацію рішення на користь страхової компанії. До передачі хабаря залучили Зонтова, бо той є рідним братом голови ОАСК і може посприяти справі.
Як затримали брата Вовка та спільника
- Правоохоронці 6 квітня затримали Зонтова та Донця.
- При обшуках у адвокатів знайшли багато готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень.
- Донця теж відправили під варту, але згодом випустили під заставу розміром майже 3 мільйони гривень.