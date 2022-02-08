У ВАКС мають обирати запобіжний захід Кузьміних: нардеп не прийшов на суд

Напередодні розгляд справи "слуги народу" Сергія Кузьміних перенесли. Однак на засідання Вищого антикорупційного суду 8 лютого нардеп не прийшов.

Десятки журналістів прибули 8 лютого до ВАКС. Там мають обирати запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних.

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Кузьміних не прийшов на судове засідання

Засідання у справі нардепа мало відбутися ще 7 лютого. Однак парламентар заявив, що начебто забув паспорт у Житомирі. А використати додаток "Дія" він не міг, оскільки телефон у нього вилучили.

Сьогодні (8 лютого – 24 канал) депутат взагалі не прийшов. Як стверджує адвокат, Кузьміних зараз у Житомирському апеляційному суді,

– повідомили у ЦПК.

Він нібито хоче брати участь у засіданні через відеозв'язок.

До слова, прокурор просить заарештувати Кузьміних з альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, адже злочин вважається нетяжким.

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Текст допису Центру протидії корупції:

Десятки журналістів прибули до Вищого антикорупційного суду, де мають обирати запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних.

Засідання мало відбутися вчора, однак депутат нібито забув паспорт у Житомирі. Використати додаток Дія він не може, оскільки телефон у нього вилучили. Сьогодні ж депутат взагалі не прийшов. Як стверджує адвокат, Кузьміних зараз у Житомирському апеляційному суді. Він нібито хоче брати участь у засіданні через відеозв'язок.

Прокурор просить заарештувати Кузьміних з альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.