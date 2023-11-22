ВАКС взяв під варту "слугу" Одарченка, якого підозрюють у хабарництві

ВАКС взяв під варту на 2 місяці нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрюють у хабарництві. Він може вийти під заставу. ЇЇ розмір становить 15 мільйонів гривень.

Під вартою Одарченко має перебувати щонайменше 2 місяці – до 20 січня 2024 року. Судове засідання відбулося 22 листопада.

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Якщо ж Одарченко вийде під заставу, він має:

прибувати за кожною вимогою та викликом до слідчого судді, прокурора, суду;

не залишати межі української столиці без дозволу слідчого судді, прокурора, суду;

повідомляти слідчого суддю, прокурора, суд про зміну місця проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Питання виключення Одарченка зі "Слуги народу" розгляне дисциплінарна комісія. Відповідний керівний орган вже сформували.

У ЦПК заявили, що Одарченко пропонував хабар Мустафі Найєму. Мовиться про хабар у криптовалюті Bitcoin (50 тисяч доларів США). Цю суму Одарченко обіцяв за сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об'єкта інфраструктури, підконтрольного йому.