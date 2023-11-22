ВАКС взяв під варту "слугу" Одарченка, якого підозрюють у хабарництві
22 листопада 2023, 17:57Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії корупції
ВАКС взяв під варту на 2 місяці нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрюють у хабарництві. Він може вийти під заставу. ЇЇ розмір становить 15 мільйонів гривень.
Під вартою Одарченко має перебувати щонайменше 2 місяці – до 20 січня 2024 року. Судове засідання відбулося 22 листопада.
Зверніть увагу Обрання запобіжного заходу для Дубінського: що відбувалось у суді
Якщо ж Одарченко вийде під заставу, він має:
- прибувати за кожною вимогою та викликом до слідчого судді, прокурора, суду;
- не залишати межі української столиці без дозволу слідчого судді, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого суддю, прокурора, суд про зміну місця проживання;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі особами;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю.
У ЦПК заявили, що Одарченко пропонував хабар Мустафі Найєму. Мовиться про хабар у криптовалюті Bitcoin (50 тисяч доларів США). Цю суму Одарченко обіцяв за сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об'єкта інфраструктури, підконтрольного йому.