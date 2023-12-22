"Я відчував, як горить моє тіло": боєць ЗСУ розповів про влучання російської ракети

Валентин Бондар з Полтави добровільно вступив до лав ЗСУ у листопаді 2022 року. Втім, через пів року служби чоловікові довелося ампутувати обидві ноги та пройти реабілітацію. Причиною стало влучання російської протитанкової ракети у його автомобіль.

Після мобілізації у 2022 році Валентин став головним водієм роти у складі 77-мої окремої аеромобільної бригади. Він виконував бойові завдання та евакуював побратимів.

Дивіться також На Півдні українські захисники знищили одразу 3 ворожі бомбардувальники Су-34

Поранення чоловіка на Бахмутському напрямку

У реабілітаційному центрі розповіли, що того дня, коли чоловік отримав поранення, він вивозив піхотинців з позицій на Бахмутському напрямку, на які активно наступали російські загарбники.

В колоні, у якій було кілька евакуаційних легкоброньованих машин, що прямували так званою “дорогою життя”, Валентин їхав першим. У його авто окупант поцілив протитанковою керованою ракетою.

Мене засліпило та оглушило. В очах був помаранчевий колір, а у вухах шкварчав розпечений метал. Я відчував, як горить моє тіло,

– розповів боєць для UNBROKEN Ukraine.

Військовому вдалося самостійно вибратися з палаючої машини, після чого він впав на землю та прокотився далі від вогню. Коли чоловік відкрив очі, то побачив свої розтрощені ноги та самотужки наклав собі турнікети.

Медики одразу кількох шпиталів намагалися врятувати нижні кінцівки чоловіка, проте їм це не вдалося. Ноги довелося ампутувати.

Я пережив пекло. І вибирався заради своїх дівчат. У мене їх троє: дружина Валентина і двоє доньок – Мілана та Анастасія. Тому зараз я хочу просто бути зі своєю сім'єю,

– сказав Валентин.

Захисник проходив реабілітацію протягом шести місяців після ампутації нижніх кінцівок. Його опіки загоювалися, а він сам готувався до протезування. Наразі Валентин на фінальній прямій та незабаром його випишуть з реабілітаційного центру.

Протезування Валентина Бондара / Фото UNBROKEN Ukraine

Реабілітація в UNBROKEN Ukraine: останні новини