Минуло 40 днів із дня трагедії: Залужний показав фото з Монастирським і Єніним у перші дні війни

Від загибелі керівництва МВС минуло вже 40 днів. Валерій Залужний опублікував щемиливі спогади про Дениса Монастирського та Євгенія Єніна.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Монастирський та Єнін – назавжди у його пам'яті. Залужний висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі у Броварах та наголосив, що поділяє їхній біль.

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У моїй пам'яті Денис і Женя залишаться назавжди. Ця світлина зроблена у перші дні відкритої війни з Росією. Я відчував від них колосальну моральну підтримку і фахову допомогу. Це непоправна втрата для всієї держави і особисто для мене,

– заявив Залужний.



Світлина, зроблена у перші дні повномасштабного вторгнення / Фото з телеграму Валерія Залужного

Трагедія у Броварах – головне

Трагедія сталася 18 січня 2023 року.

Вертоліт, на борту якого перебувало керівництво МВС, впав у Броварах. Серед загиблих – глава МВС Денис Монастирський, заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Керівництво МВС по роботі летіло в одну з гарячих точок.

Попрощалися з Монастирським 21 січня в Українському домі. Зокрема, участь у траурній церемонії взяли президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

У Києві може з'явитися вулиця Дениса Монастирського. Галина Янченко повідомила, що під відповідним зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 нардепів.