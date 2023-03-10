Важко підібрати слова, – Залужний написав щемливий допис-спогад про "Да Вінчі"

Валерій Залужний опублікував щемливі спогади про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Герой України приєднався до військової сім'ї дев'ять років тому.

Залужний наголосив, що важко підібрати слова, адже вони не допоможуть заглушити біль втрати. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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"Да Вінчі" приєднався до нашої військової сім'ї дев'ять років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Шлях до нашої перемоги – дуже важкий. І ціна цієї перемоги – життя наших воїнів. Дмитро Коцюбайло. "Да Вінчі". Спи спокійно, друже,

– написав Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний 10 березня був на прощанні з "Да Вінчі" на Майдані. Також попрощатися з Героєм прийшли Кирило Буданов та Олексій Резніков.



Залужний на прощанні з "Да Вінчі" / Валерій Залужний

На прощання з Коцюбайлом у Михайлівському соборі прийшли Володимир Зеленський та Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять.