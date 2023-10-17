Розуміє загрозу, але залишається позитивним, – Грицак розповів про свою зустріч із Залужним

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний справив позитивні враження. Особливо цікавими у нього є дві характеристики.

Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук Ярослав Грицак, прокоментувавши його зустріч із Валерієм Залужним, під час якої також був американський історик Тімоті Снайдер.

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Залужний розуміє усю складність речей

Як наголосив Грицак, Залужний розуміє усю складність ситуації, яка стоїть перед українським народом. Він має прагматичну точку зору на все. При цьому він є позитивною людиною.

Враження Залужний склав позитивне. Це – людина, яка розуміє усю складність речей. Він розуміє усю загрозу, але при цьому залишається позитивним,

– розповів Грицак.

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Особливо імпонують в Залужного дві речі: його гарне почуття гумору та його начитаність. Крім того, головнокомандувач ЗСУ є надзвичайно харизматичним.

У нього дуже людське обличчя. Крім того, деякі речі особливо "підкуповують". На частині столу у нього стоять фігурки із "Зоряних воєн". Харизматична людина. Знаюча. Чи буде він використовувати це в політичних цілях? Думаю, що ні. Здається, це не його амбіції,

– підкреслив Грицак.

Зараз, як влучно зауважив американський військовий аналітик Майкл Кофман, Україна, умовно, має дві армії. Перша – креативна та воює за стандартами НАТО; друга – воює "по старинці" з радянськими офіцерами.

Результат війни, яка каже Кофман, залежить від того, яка армії домінуватиме. Візит до Залужного продемонстрував, що верхівка української армії – це армія, яка воює за стандартами НАТО. А може, і краще за НАТО,

– зауважив Грицак.

Ситуація на фронті: коротко