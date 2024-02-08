Пішов непереможним, – ексспівробітник СБУ про звільнення Залужного

Президент України 8 лютого провів зустріч з генералом Валерієм Залужним, після якої Володимир Зеленський оголосив, що звільнив його з посади. Також він заявив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського.

Водночас за результатами опитування у грудні 2023 року Залужному довіряли понад 80% українців. На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, яку він висловив 24 Каналу, важливо, що Валерій Залужний є носієм унікальних знань, які неможливо завантажити в інтернеті або купити на eBay.

До теми Час для такого оновлення – саме зараз, – Зеленський запропонував Залужному лишитись в команді

Не перекладав відповідальність

Тому важливо, щоб досвід генерала був використаний військовими.

Хочеться вірити, що Залужний залишиться в команді й буде допомагати (якщо це можливо, враховуючи політичні перипетії) Сирському, а його знання, навички, розуміння ситуації будуть потрібні українським військовим під час планування інших операцій,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Також він пояснив, імовірні причини відставки генерала.

"Залужний, як спортсмен, пішов непереможним. У 2023 році не було тих досягнень, про які всі мріяли, і Залужний визнав, що багато чого не вдалося зробити. Він не перекладав відповідальність на когось. Генерал зізнався, що теж помилився, адже розраховував, що втрата 150 тисяч російських військовослужбовців призведе до того, що ворог не зможе наступати", – підкреслив Іван Ступак.

Що відомо про звільнення Валерія Залужного