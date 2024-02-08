Пішов непереможним, – ексспівробітник СБУ про звільнення Залужного
Президент України 8 лютого провів зустріч з генералом Валерієм Залужним, після якої Володимир Зеленський оголосив, що звільнив його з посади. Також він заявив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського.
Водночас за результатами опитування у грудні 2023 року Залужному довіряли понад 80% українців. На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, яку він висловив 24 Каналу, важливо, що Валерій Залужний є носієм унікальних знань, які неможливо завантажити в інтернеті або купити на eBay.
До теми Час для такого оновлення – саме зараз, – Зеленський запропонував Залужному лишитись в команді
Не перекладав відповідальність
Тому важливо, щоб досвід генерала був використаний військовими.
Хочеться вірити, що Залужний залишиться в команді й буде допомагати (якщо це можливо, враховуючи політичні перипетії) Сирському, а його знання, навички, розуміння ситуації будуть потрібні українським військовим під час планування інших операцій,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Також він пояснив, імовірні причини відставки генерала.
"Залужний, як спортсмен, пішов непереможним. У 2023 році не було тих досягнень, про які всі мріяли, і Залужний визнав, що багато чого не вдалося зробити. Він не перекладав відповідальність на когось. Генерал зізнався, що теж помилився, адже розраховував, що втрата 150 тисяч російських військовослужбовців призведе до того, що ворог не зможе наступати", – підкреслив Іван Ступак.
Що відомо про звільнення Валерія Залужного
Президент України 8 лютого звільнив генерала з посади Головнокомандувача. Цього ж дня Володимир Зеленський зустрівся з генералом та подякував йому за "два роки захисту України".
Президент наголосив, що зараз українська армія потребує оновлення, зокрема у керівництві ЗСУ. Також він запропонував Залужному залишитись в команді.
Пізніше ексголовнокомандувач прокоментував свою відставку, наголосивши, що під час "важливої та серйозної розмови" з президентом, було ухвалено рішення "про необхідність зміни підходів та стратегії". Залужний подякував Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України, а також військовим, які віддали своє життя за Україну і свободу.
Крім того, Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Він призначив генерал-полковника Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
- Зеленський розповів, що поговорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в ЗСУ.