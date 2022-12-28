Стан мільйонів українців: сильне фото зі Залужним у Раді облетіло мережу

Головнокомандувач Валерій Залужний для багатьох українців став символом незламності, боротьби та звитяги у цій війні. Його уже легендарне фото з Верховної Ради поширюється мережею та набирає чимало уподобань.

У середу, 28 грудня, Президент України виступав перед українськими парламентарями – у залі, зокрема, був присутній генерал Залужний. Фотографам вдалось зафіксувати мить, коли головнокомандувач проникливо поглянув вгору.

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"У його погляді втома та звитяга"

Слід сказати, що Залужний не є емоційною людиною, однак ця світлина, яку зробив у Верховній Раді фотограф Андрій Нестеренко, є дуже промовистою. Хтось вгледів у ній героїзм, хтось – втому, але водночас і жагу до боротьби, а хтось – усе перелічене. Власне, у цьому і суть багатогранної особистості генерала – тобто він такий різносторонній, яким і видається людям.



Історичне фото Залужного у Верховній Раді / Світлина Андрія Нестеренка

Якщо переглянути лише маленький відсоток від того, що писали люди у коментарях під світлиною, можна зрозуміти, що український генерал їх неабияк надихає до боротьби. Користувачі мережі дякували Залужному та за цей кадр фотографу.

Реакція людей на фото Залужного у Раді: дивіться скриншоти з фейсбуку

Водночас один з користувачів твітера написав, що зі Залужним все ж є одна проблема, – якщо це можна, звісно, так назвати. Мовляв, скоро всі почнуть називати новонароджених дітей Валеріями.

Навіть герої мають приклади для наслідувань

Уже можна сміло констатувати, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став прикладом для багатьох українців. Однак є той, ким сам захоплюється український генерал. Власне, в інтерв'ю іноземним журналістам військовий розповів, що бере приклад у Геннадія Воробйова – командувача Сухопутними військами ЗСУ від 2009 до 2014 року. Він, за словами Залужного, – це людина, якій було нелегко, тому що він всім допомагав і не втомлювався це робити.