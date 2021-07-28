Валіза без ручки, – Кулеба про те, яким непідйомним стає Крим для Росії

Саміт Кримської платформи, який відбудеться у серпні у Києві, змінить ставлення міжнародної спільноти до окупації півострова. За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Крим стане для Росії "непідйомним вантажем".

Про це міністр розповів під час брифінгу. Наразі Москва хоче, аби питання окупації півострова стало повністю закритим. Україна з цим категорично не згодна.

Актуально Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС

Крим для Росії став валізою без ручки, – Кулеба

Крим для Росії вже став валізою без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж,

– сказав Кулеба.

Україна не припинить піднімати питання Криму доти, доки він не повернеться до її складу. Допоможе у цьому саміт Кримської платформи, участь у якому, за словами Кулеби, уже підтвердили 28 країн.

Нещодавно стало відомо про представника США

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про представника США на саміті у Києві. За словами речника президента Зеленського Сергія Никифорова, ним став міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

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