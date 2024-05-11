Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії

Володимир Зеленський повідомив, що Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру у Швейцарії. На подію швейцарська президентка Віола Амгерд запросила також Папу Римського.

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск ще не підтвердив свою участь. Та очільник православної церкви Варфоломій запевнив президента України, що прибуде на саміт.

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Варфоломій візьме участь у саміті миру

Володимир Зеленський розповів, що провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Український лідер привітав його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі,

– заявив Зеленський.

Український лідер під час традиційного звернення до українців 10 травня розповів, що запросив на Глобальний саміт миру у Швейцарії:

президента Аргентини,

прем'єр-міністра Ісландії,

Вселенського патріарха.

Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права. Не менш активно будемо діяти й надалі – усі континенти, усі погляди країн мають бути представлені на Саміті миру,

– запевнив президент України.

Він пояснив, що Росія намагається зірвати саміт. Проте, що більш змістовним буде саміт, то ближчим буде мир.

"Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами", – пояснив Зеленський.

Коротко про Глобальний самі миру у Швейцарії