Варшава не має "імперських амбіцій" та територіальних претензій до України, – МЗС Польщі
7 лютого 2022 , 14:27Читать новость на русском
МЗС Польщі спростувало фейки, які поширюють про відносини з Україною. У повідомленні мовиться, що дезінформація не розділить держави.
У МЗС Польщі заявили, що метою спотворення історії та дезінформації є створити розкол та напруженість у відносинах між країнами. Водночас цього не станеться.
Зауважте Військові США продовжують прибувати до Польщі: епічні кадри
Дезінформація нас не розділить,
– запевнили у Польщі.
У списку дезінформації мовиться, що Польща начебто має "імперські амбіції", а також – висуває територіальні претензії до України.
Окрім того, згадано фейк: Польща та Україна нібито використовують ревізіоністську історію, щоб помститися Росії.
МЗС Польщі спростувало дезінформацію: дивіться відео
Допомога від Польщі
- Польський прем'єр Матеуш Моравецький 4 лютого повідомив, що його країна передасть Україні зброю вже наступного тижня. Наразі Польща фіксує посилення агресії та тиску щодо України з боку Росії.
- Тим часом з української сторони Польща бачить рішучість захищатися.
- Спершу Польща поставить Україні 100 одиниць озброєння. Зокрема, легкі піхотні міномети калібру 60 міліметрів LMP-2017.
- Також Польща передала Україні гуманітарну допомогу для протидії пандемії коронавірусу. Зокрема, табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну.