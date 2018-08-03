Вартість і якість: скільки за проїзд у громадському транспорті платять у Києві та Варшаві

Усе по 8 гривень: із середини липня ціна на проїзд у громадському транспорті у Києві зросла вдвічі. Чиновники запевняють, навіть після підвищення у нас найдешевший проїзд у Європі. Ми вирішили це перевірити. Скільки вартує проїзд у громадському транспорті у двох столицях України та Польщі – порівнювали наші кореспонденти Людмила Кушнір та Валерія Кірічева.

Старенькі трамвайчики курсують вулицями Києва. Жодних кондиціонерів, вікна відчиняються. А от варшавські – з усіма вигодами. Зручніше і місцеве метро. У кожному вагоні є кондиціонери та низька підлога, щоб було зручно людям на візках та матерям із дітьми. Однак, виник парадокс. Місячний проїзний у Варшаві дешевший, ніж у Києві.

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У Варшаві безлімітні поїздки на всі види транспорту на місяць коштують 110 злотих, а це 800 гривень. Тоді як такий же проїзний у столиці України обійдеться в 1300 гривень. Для порівняння: середня зарплата в Києві – 13 тисяч гривень, тоді як у Варшаві – 4 тисячі злотих, а це 29 тисяч гривень.



Інфографіка вартості безлімітного проїзного на місяць

Українка Анна вже четвертий рік поспіль мешкає у Варшаві і щодня користується міським транспортом. Каже: система дуже зручна. Вона має іменний проїзний з її фото і даними.

Ця карта дає мені необмежену кількість поїздок протягом місяця будь-яким транспортом у Варшаві. Батьки з візками й дітьми, можуть без проблем користуватися транспортом,

–зазначила мешканка Варшави Анна Супрунова.

Поповнити проїзний можна на зупинках біля спеціальних автоматів, їх майже 720 по всьому місту, або ж у транспорті.

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Чому у Києві проїзний коштує ледь не вдвічі дорожче у київпастрансі не знають. Запевняють, їхня пропозиція – вигідна. У проїзний заклали вартість однієї поїздки зі знижкою – 6,15. У Варшавському квитку знижка ще більша. Адже разова поїздка там коштує 3,40 злотих, а це близько 25 гривень.



Вартість однієї поїздки у громадському транспорті

Рік тому, у Варшаві, знизили ціну на проїзний, щоб стимулювати людей пересісти на громадський транспорт. Щоправда, оновлення рухомого складу там профінансував Євросоюз. У Києві ж купувати нові вагони та автобуси планують, зокрема, і за кошти пасажирів. Після підвищення ціни на проїзд обіцяли збільшити зарплату і працівникам.

Киянам зростанням цін не до вподоби. Однак, платять, зайців не побільшало. Чи не вперше за історію сучасної України вартість проїзду в маршрутці нижча, ніж у трамваї, але це ненадовго.

Водій маршрутки Роман каже, що ціни піднімуться з перших чисел вересня, проїзд вартістю у 6 гривень незабаром зрівняється з ціною проїзду на трамваї.