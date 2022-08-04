Великого контрнаступу не буде, – військовий оглядач пояснив, чому цього не варто чекати
Українські оборонці не дозволяють російським окупантам захопити нові території. У Міноборони повідомляли, що те, що вони називають контрнаступом, вже триває.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мовиться лише про точкові дії. Про це він сказав в ефірі 24 каналу. До речі, дані аналітиків Інституту з вивчення війни свідчать про підготовку до контрнаступу ЗСУ на Півдні України.
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За його словами, якщо говорити про великий контрнаступ на усіх фронтах – він поки неможливий. Можна припускати, що це відбудеться лише на окремих напрямках.
Великого контрнаступу ЗСУ як такого не буде,
– сказав експерт.
Як він пояснив, ситуація постійно змінюється, а російські окупанти змінюють кількість своїх підрозділів на різних плацдармах та операційних зонах.
Тому у Генштабі Збройних Сил України повинні постійно переглядати сценарії своїх дій.
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Коли чекати контрнаступу
- Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомляв 24 каналу, що усі дії, які здійснюють зараз українські захисники, зокрема знищення мостів та складів боєприпасів російських окупантів, – це відбувається підготовка до нашого контрнаступу.
- Він також додав, що серпень – це саме той місяць, який принесе зміни. Тобто ми відчуємо перші потоки ленд-лізу та перші прояви нашого контрнаступу.
- Натомість експерти вашингтонського Інституту вивчення війни дійшли до висновку, що українська армія або вже почала йти в контрнаступ або активно до нього готується. На це вказують одразу кілька фактів, а також заяв, які зроблені не лише в анонімній розмові з журналістами, а й публічно.