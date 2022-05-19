"Ваш вантаж 200 чекає": Укрзалізниця просить російську сторону забрати тіла окупантів

Російські військові, зустрівши потужний опір ЗСУ, продовжують масово гинути в Україні. Тіла російських солдатів продовжують перебувати в Україні, адже Росія відмовляється забирати їх.

Доставляємо та зберігаємо будь-який вантаж, – Укрзалізниця

У пресслужбі Укрзалізниці закликали Росію забрати тіла своїх вбити військових. У концерні повідомили, що вже три місяці зберігають тіла росіян у рефрижераторних вагонах.

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Повідомляється, що у спеціальних вагонах сотні тіл вбити російських окупантів.

Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам,

– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Українські залізничники звернулися до росіян, заявивши, що їх "вантаж 200" чекає на них. Також в Укрзалізниці опублікували відповідне відео.

У рефрижераторних вагонах зберігають сотні російських тіл – відео

Шалені втрати Росії у війні проти України

У Генштабі Збройних Сил України зранку 19 травня традиційно оновили дані щодо втрат Росії у війні проти нашої країни. Повідомляється, що вже загинуло близько 28 500 військових збройних сил Росії.

Тільки протягом 18 травня українські захисники та захисниці зуміли ліквідувати ще 200 російських окупантів. Тільки на Запоріжжі 18 травня ЗСУ ліквідували 20 російських військових. Ще 41 окупант отримав поранення.

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Нещодавно стало відомо, що українські захисники ліквідували полковника Росії Дениса Козлова, який відповідав за понтонні переправи через Сіверський Донець. Він був командиром 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади.

Потужна оборона наших військових змусила росіян відступати в зоні Операції Об'єднаних сил. Там 18 травня наше угруповання завдало ворогу значних втрат і відбило відразу 16 атак.

Також наші захисники продовжують звільняти Харківщину. Там військові ЗСУ знищили черговий російський винищувач Су-34.

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