Вашингтон веде роботу щодо нейтралізації діяльності ПВК "Вагнера", – Держдеп

США працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК "Вагнера" по всьому світу. Держдеп із занепокоєнням стежить за тим, як компанія Пригожина прагне вербувати найманців із Сербії.

Про це повідомив радник Державного департаменту США Дерек Чолле. Свої побоювання він висловив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.

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"Ми бачили, що група "Вагнера" прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можна допускати", – сказав він.

Я не знаю, чи є занепокоєння (у Сербії – 24 Канал), ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де "Вагнер" активний, щоб покласти край їхній діяльності,

– додав він.

Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти Росії.

"Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв'язку з тим, що дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна", – пояснив він.

США вже висловлювали стурбованість

, що у Пригожина хизувалися своєю присутністю в Сербії, яка так і не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії за її війну проти України. Місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр "Орли". В організації планують інформаційно протистояти "російським лібералам", які проживають у Сербії та "займаються антиросійською діяльністю".

Як пишуть західні ЗМІ, ПВК у Сербії видає зростаюча напруженість на кордоні із Косово. Раніше уряд США вже висловлював стурбованість тим, наскільки вагнерівці втручаються у внутрішню політику суверенних країн, порушують права людей та грабує їх мінеральні багатства.